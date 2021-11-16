انطلاق منافسات تحدي ياس سوبر ستريت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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استهل تحدي ياس سوبر ستريت منافساته في الموسم الجديد بجولة افتتاحية حافلة بالمتعة والحماس، تواجه خلالها المتسابقون في منافسات ندية على مسار الدراج، بمشاركة تزيد على 50 مركبة خاض سائقوها المنافسات تحت الأنوار الكاشفة في حلبة مرسى ياس.

تتيح هذه البطولة، المكونة من أربع جولات، لعشاق السرعة وسباقات السيارات من مختلف أنحاء الدولة، خوض السباقات ضمن أجواء احترافية تضمن سلامتهم وسلامة المنافسين والجمهور، لاختبار سرعتهم ومهاراتهم في القيادة وقدرة مركباتهم على التسارع بمواجهة المتسابقين الآخرين على مسار الدراج في حلبة مرسى ياس المعتمد لدى الرابطة الوطنية للسيارات المعدلة (NHRA).

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة لهذا الموسم 360 ألف درهم إماراتي، تقدم على شكل جوائز نقدية للمتوجين في فئات البطولة المختلفة.

وارتفع هدير المحركات خلال عطلة الأسبوع في الجولة الافتتاحية من تحدي ياس سوبر ستريت، الذي يشهد في أحدث مواسمه إضافة فئتين جديدتين إلى منافساته هما سوبر ستريت آوت لو لكل من المركبات ذات المحرك سداسي الأسطوانات وثماني الأسطوانات، ولمسافة 200 متر لكل منهما.

وفاز السائق جاسم علي جاسم في الجولة الافتتاحية لفئة سوبر ستريت آوت لو للمركبات ذات المحرك سداسي الأسطوانات، فيما أحرز فادي تافك تمور المركز الأول في فئة سوبر ستريت آوت لو للمركبات ذات المحرك ثماني الأسطوانات.

أما في باقية الفئات، فقد أحرز كل من السائقين حمدان جمعة مصبح، وعلاء محمد أحمد الحموري، وماهر مصطفى محمود المركز الأول في فئات مؤشر 9.0 ومؤشر 10.0 ومؤشر 11.0 على الترتيب، وفي فئة الدفع الرباعي حققت السائقة غيداء حسين إسماعيل المركز الأول.

وتقام منافسات الجولة الثانية من تحدي ياس سوبر ستريت، المعتمدة رسمياً لدى الرابطة الوطنية للسيارات المعدلة (NHRA) يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير 2022 في مركز ياس للدراج في حلبة مرسى ياس.

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