الإمارات تكسب برونزية العرب للريشة الطائرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، والمكون من اللاعبتين مريم البلوشي وهند الجناحي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة زوجي السيدات ببطولة كأس العرب، والتي اختتمت أمس في مملكة البحرين.

وقدم منتخب الناشئات، مستويات ملفتة في أول مشاركة عربية لهن تحت قيادة المدرب محمود طيفور، واهتمام ورعاية اللجنة الإماراتية للريشة الطائرة.

وأعرب غازي المدني رئيس لجنة الريشة الطائرة، عن سعادته بهذه النتيجة المشرفة للريشة الطائرة الإماراتية، وأكد إنها ثمرة للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشاد بما قدمته اللاعبتين من أداء ومستوى يعكس التطور المتنامي للعبة الريشة الطائرة، ويجسد الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة اللعبة من خطط وبرامج تدريبية في سبيل الارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات على حد سواء، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يدفع اللجنة للمضي قدما نحو تقديم المزيد من الجهد والعطاء لتطوير اللعبة وزيادة انتشارها في الدولة، وبذل كل ما من شأنه أن يدفع لاعبي ولاعبات الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية الوطن بمختلف المحافل الخارجية.

ومن جانبها، عبرت اللاعبة مريم البلوشي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في بطولة كأس العرب للريشة الطائرة، مشيرة إلى أن تلك المشاركة تعتبر الأولى لدولة الإمارات في البطولة، والهدف هو إبراز الريشة الطائرة الإماراتية في هذا المحفل العربي.

وأضافت: "نعتز ونفتخر بالمشاركة في البطولة وتمثيل الإمارات، والهدف الأول كان اكتساب الخبرة ونشر ثقافة اللعبة في الإمارات، والتعرف على إمكانياتنا الحقيقية، والهدف الثاني، اللقاء بأشقائنا العرب، وتعزيز أواصر المحبة والأخوة، والحمدلله، تكللت مشاركتنا الأولى بنجاح أثر حصولنا على المركز الثالث والميدالية البرونزية".

وأشادت مريم، باستضافة مملكة البحرين للبطولة، مؤكدة بأن ذلك ليس بغريب عليها في ظل ما تقوم به من جهد للارتقاء بالاتحاد العربي، والذي يتخذ من البحرين مقرا له.

كما عبرت اللاعبة هند الجناحي، عن بالغ فخرها واعتزازها بالميدالية البرونزية، والتي تحققت بفضل الجهد والمثابرة التي بذلتها مع زميلتها مريم البلوشي، في الالتزام بالحصص التدريبية والرغبة والشغف واتباع توجيهات الجهاز الفني والدعم الكبير من اللجنة الإماراتية للريشة الطائرة.

وأضافت أن الميدالية تشكل حافزا لها من أجل الاستمرار في العطاء والعمل على تطوير مستواها الفني للمنافسة على المستوى العربي، والسعي نحو خطف الذهب والفضة مستقبلا لإعلاء راية الإمارات في مختلف المحافل الخارجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز