عرس «مونديال دبي» للكاراتيه اليوم

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم في مجمع حمدان الرياضي، درة المنشآت الرياضية في دانة الدنيا، منافسات بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات بنسختها الـ 25، التي تعدّ عرساً لعموم أبناء اللعبة في العالم، وتقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتنظيم اتحاد الإمارات، ودعم مباشر من مجلس دبي الرياضي.

وتحظى النسخة الـ 25 من «مونديال دبي»، التي تتواصل حتى الـ 21 الجاري، بمشاركة 1054 لاعباً ولاعبة، يمثلون منتخبات 117 دولة، بينها 15 منتخباً عربياً، «السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب، إلى جانب منتخب الإمارات الذي يمثله 11 لاعباً ولاعبة، يحلمون بتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ (كاراتيه الإمارات)»، على صعيد الظهور على مسرح بطولات العالم تحديداً.

11 لاعباً

ويمثل «كاراتيه الإمارات» في مونديال دبي 11 لاعباً ولاعبة، يحلمون بتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ «كاراتيه الإمارات» على صعيد الظهور على مسرح بطولات العالم تحديداً، هم سليمان الملا «فوق 80 كغم»، وأحمد سالم «تحت 67 كغم» في «فردي رجال الكوميتيه»، ومروان المازمي، خليفة العبار، أمين العوضي في «جماعي الكاتا»، وهدى أحمد، سلامة جاسم، حميدة حاجي في «جماعي سيدات الكاتا»، وحوراء محمد «تحت 50 كغم، وفاطمة سالم «68 كغم»، واليازية خالد «55 كغم» في «جماعي سيدات الكوميتيه»، فيما يلعب مروان المازمي في«فردي رجال الكاتا»، وحوراء محمد في «فردي سيدات الكوميتيه»، وحميدة حاجي في «فردي سيدات الكاتا».

مشاركات

ومنذ أشهر عدة، دخل نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» مراحل من الإعداد والتحضير لـ«مونديال دبي»، اشتملت على مشاركات في بطولات في روسيا ومصر وفرنسا، ومعسكرات في كازاخستان وتركيا والإمارات، بقيادة طاقم فني مميز، يتألف من، نادر إبراهيم «كاتا»، ووحيد حسيني «كوميتيه»، ومدرب اللياقة البدنية ناصر حسيني.

تحضيرات

وأكملت اللجنة العليا المنظمة لـ«مونديال دبي»، ولجانها العاملة، كل التحضيرات للحدث الكبير وشملت صالات التدريب ومناطق اللعب، والتدريب وغرف العلاج، وأنظمة التحكيم والصوت والصورة، والنقل التلفزيوني، وتطبيق «بروتوكول» الإجراءات الاحترازية من وباء «كورونا»، كما أقيمت دورتان للحكام والمدربين بنجاح.

جهود

وأكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، أن الجميع عازم على تقديم نسخة غير مسبوقة في كل الجوانب الفنية والتنظيمية، مبدياً ثقته بجهود كل اللجان العاملة في إطار اللجنة العليا المنظمة، وبدور الرعاة والجهات الداعمة والساندة، مقدماً شكره وتقديره لكل من وقف وبقوة من أجل إقامة الحدث الكبير في ضيافة الإمارات، ودبي تحديداً.

تعافٍ

وشدد اللواء «م» الرزوقي على أن «مونديال دبي» للكاراتيه يكتسب أهمية إضافية تتمثل في تزامنه من احتضان الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي، منوهاً بأن ذلك يشكل دافع قوي لأبناء الإمارات لتنظيم نسخة تبهر العالم، مشيراً إلى أنه يشعر بالفخر لتنظيم أكبر بطولات الكاراتيه في الإمارات، بعد تعافي العالم تدريجياً من وباء «كورونا»، وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 115 دولة من مختلف قارات العالم، دليل جديد على حب العالم للإمارات، شعباً وقيادة وأرضاً، منوهاً بأن النسخة الـ 25 من بطولة العالم في دبي، تشهد مشاركة ألمع نجوم الكاراتيه، وصفوة نجوم ونجمات اللعبة، لا سيما الذين حققوا إنجازات باهرة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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