دبي تستضيف 3 بطولات دولية للتزلج على الجليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، عن تنظيم 3 بطولات دولية للتزلج على المنحدرات الثلجية، بفئتي التزلج المتعرج والحر، معتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، وينظمها الاتحاد بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية وسكي دبي، وتشمل «البطولة الوطنية للتزلج»، و«البطولة الآسيوية البارالمبية»، و«بطولة تيمور الشرقية للتزلج»، وتقام منافساتها على منحدر دبي الثلجي في مول الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رياضيين متأهلين لدورة بكين للألعاب الشتوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعزة سليمان مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحدث خلاله ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وهامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم.

وعبّر ماجد العصيمي، عن سعادته للتعاون المستمر مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية لإقامة البطولة الدولية في «منحدر دبي الثلجي»، ما يعكس الإمكانات المتنوعة بفضل الدعم اللا محدود للقيادة الرشيدة، وتوافر الإرادة القوية لدمج «أصحاب الهمم»، في جميع الأنشطة الرياضية بكل أنواعها، وأضاف: إن مشاركة اللاعب «ذياب المهيري»، هي الأولى من نوعها، والتي نأمل أن تكون النواة للتوسع في ممارسة لعبة التزلج لأصحاب الهمم، لاعتلاء منصات التتويج، كما تعودنا دائماً من أبطالنا.

وقال خالد العور: «تواصل دبي تعزيز مكانتها في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثلجية الجديدة والمبتكرة سنوياً، التي تلبي رغبات جميع الرياضيين من مختلف فئات المجتمع، ونحن سعداء بأن تستضيف دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، لأول مرة، بطولات معتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة دبي في صدارة مدن العالم الداعمة للرياضات الثلجية».

أهمية

وأكد هامل أحمد القبيسي «نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية»، على أهمية هذا الحدث، وأضاف: تشهد «البطولات» مشاركة 20 دولة، يتنافسون في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية، بفئتيها التزلج الحر والمتعرج، ويشاركنا «أصحاب الهمم» الذين نتعلم منهم المعنى الحقيقي «للإرادة والتحدي والانتصار»، من خلال البطولة الآسيوية البارلمبية، وأضاف القبيسي: نحن في اتحاد الإمارات، نعمل مع شركائنا على احتضان المواهب، وتوفير فرص المنافسة للأبطال، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، أصحبت الإمارات البيئة الأفضل لاحتضان مثل هذه المنافسات الثلجية.

فخر

قال محمد العتري: «تفخر سكي دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية لاستضافة مسابقات معتمدة من الاتحاد الدولي للرياضات الثلجية لأول مرة، تعد استضافة مثل هذه الأحداث ضرورية لتحقيق طموحنا في إنشاء وجهة عالمية للرياضات الثلجية في قلب الصحراء، وأيضاً لتمهيد الطريق للمتزلجين والمتزلجين على الجليد، لتمثيل أمتنا على المسرح الدولي ، نتطلع إلى الترحيب بالرياضيين من جميع أنحاء العالم».

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