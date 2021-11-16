محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بإنجازات فريق أبوظبي بمونديـال الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - وام

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بارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية الإنجازات التي حققها فريق أبوظبي في الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية بالكويت ، وأشاد بتحقيق الفريق لذهبية فئة الحركات الاستعراضية، وفضية فئة واقف سيدات خاصة مع المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة والمستويات الفنية العالية في المنافسة التي تعتبر قمة الهرم في بطولات الدراجات المائية.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم متواصل لقطاع الرياضة البحرية في سبيل تحقيق التفوق، مؤكداً أن الإنجازات التي يواصل الفريق تحقيقها نتاج طبيعي للدعم الكبير والسخي والذي توفره القيادة والدولة لأبنائها الرياضيين، وأن توفير أفضل بيئة تنافسية لأبناء الإمارات أفضل طريق للتفوق ورفع اسم الدولة عالياً في كل المحافل.

وأكد أن تفوق الأبطال في المنافسة يأتي ليكمل سلسلة الإنجازات التي حققها فريق أبوظبي للزوارق السريعة في موسم 2021، وصعود منصة التتويج في أغلب المشاركات التي خاضها.. وقال: «نحمل على عاتقنا مهمة تمثيل الإمارات في البطولات البحرية الدولية، وهي مسؤولية مهمة لأننا نسعى دائماً لأن نكون في المقدمة بأي منافسة نشارك فيها، ما قام به أبطالنا في الكويت بتحقيق ميداليات جديدة يعكس التطور الكبير للرياضة البحرية الإماراتية والمستوى الكبير من النضج الذي وصل إليه فريقنا بتحقيق الإنجازات على الدوام».

هدف

وثمن التفوق المتواصل لفريق أبوظبي هذا الموسم، والعودة مجدداً للمشاركة في أبرز البطولات البحرية الدولية، مؤكداً أن الفريق ماض على النهج نفسه الذي تأسس من أجله وهو صناعة الأجيال الجديدة في الرياضات البحرية، وتحقيق الألقاب والإنجازات والحرص على أن يكون اسم الإمارات حاضراً في البطولات والمنافسات البحرية الدولية.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن وجود استراتيجية ثابتة لفريق أبوظبي كي يستمر في تفوقه بمختلف بطولات الموسم، خلال نوفمبر وديسمبر، حيث يستكمل المنافسة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وأيضا سيشارك في جولات بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» كي تكون ختام المشاركات القوية لفريق أبوظبي خلال هذا الموسم.

وكان فريق أبوظبي قد ظفر بلقب فئة الحركات الاستعراضية في الجولة الختامية من مونديال الدراجات المائية ، بعد أن تمكن راشد الملا من الوصول للنقطة رقم 100، وانهت إيما نولي فئة واقف سيدات بالمركز الثاني بالترتيب العام .

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