1675 سباحاً ببطولة العالم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد 1675 سباحاً مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس من 16 وحتى 21 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع زيادة عدد المشاركين في الفترة المقبلة ويغلق باب التسجيل 30 الجاري.

من جهة ثانية غادرت بعثة المنتخب لإقامة معسكر إعداد في أوكرانيا برئاسة جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة وتضم اللاعبين يوسف المطروشي وسالم غالب، والمدرب مروان حافظ، ويسبق البطولة معسكر داخلي يضم كلاً من سارة عكاشة ومحمد المرزوقي، بجانب المطروشي وغالب.

دعم

وأكد عبدالله الوهيبي مدير البطولة أن مجلس أبوظبي الرياضي يدعم برنامج إعداد المنتخب تحضيراً لبطولة العالم وأولمبياد «باريس 2024»، وأشار إلى أن العدد المؤكد وصوله إلى أبوظبي، يبلغ 3162 شخصاً، ويشمل السباحين وعائلاتهم والفنيين والإعلاميين وممثلي الاتحاد الدولي، وسيرتفع العدد في الأيام المقبلة، وقال: تم الانتهاء من تفاصيل ترتيبات تجهيز صالة «الاتحاد آرينا» لاستضافة المنافسات

إذ تم اعتماد شركة ميرثا لأحواض السباحة لتركيب حوضي سباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) والانتهاء من جميع الأعمال 13 ديسمبر المقبل، إذ ستتحول «الاتحاد أرينا» إلى صالة سباحة بمعايير عالمية.

65 حكماً

وأكد الوهيبي أن 65 حكماً سيديرون المنافسات ومن بينهم حكمان إماراتيان، وشدد أن الأجواء ستكون جاذبة للجمهور بفعاليات عديدة في أيام البطولة التي ستكون من بطولات العالم التاريخية بعدما أصبحت من بطولة للمسافات القصيرة إلى مهرجان ألعاب مائية عالمي يستقطب نجوم العالم.

وتابع: إن الخبرات المتراكمة للعاصمة أبوظبي في تنظيم البطولات العالمية والبنية التحتية القوية والمتطورة ستجعل من المهرجان العالمي للألعاب المائية حدثاً فريداً، كما أنه سيكون محط أنظار العالم.

فعاليات

الجدير بالذكر أنه ستتم إقامة فعاليات جديدة على هامش بطولة العالم للسباحة، وهي التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة 4×1500 متر، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

وينتظر، أن تكون التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، محطة مهمة للمشاركين وحاسمة للتأهل للبطولة المقررة في فوكوكا اليابانية عام 2022.

وتقام تصفيات منافسات الرجال على منصة بارتفاع 27 متراً، ومنافسات السيدات على منصة بارتفاع 20 متراً، فيما تتضمن بطولة العالم للغطس للفرق مسابقات فردية وجماعية على ارتفاع 3 و10 أمتار.

ويقام سباق التتابع في المياه المفتوحة المختلط المرة الأولى، ويضم كل فريق في المنافسات أربعة رياضيين، بواقع سباحين وسباحتين، وستتم دعوة أفضل 10 سباحين من الرجال والسيدات في الدورات الألعاب الأولمبية السابقة، للمشاركة في نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز