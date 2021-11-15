3 ميداليات جديدة للإمارات في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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نجحت «دراجات الإمارات»، في إضافة 3 ميداليات جديدة في اليوم الثاني للبطولة العربية، المقامة في مصر، وأحرز منتخب أصحاب الهمم ميداليتين ذهبية وفضية، بسباق الفردي لمسافة 15 كيلومتراً، ومثله عبد الله البلوشي وأحمد البدواوي، وحصد منتخب الكبار بقيادة يوسف ميرزا، جابر المنصوري، أحمد المنصوري، وسيف الكعبي فضية سباق ضد الساعة للفرق، وقطع مسافة 60 كم في 1:16:07 ساعة، وبفارق نصف دقيقة عن منتخب الجزائر صاحب الذهبية، ومتفوقاً على منتخب المغرب «الثالث»، بدقيقتين ونصف الدقيقة، وبهذه النتائج، ارتفع رصيد الإمارات في البطولة إلى ذهبيتين و4 فضيات.

وأبدى خليفة بن عمير رئيس البعثة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، سعادته بالنتائج التي تحققت في أول يومين بالبطولة، رغم صعوبة الظروف التي استعدت فيها المنتخبات، والفارق في الإعداد مع عدد كبير من المنتخبات المشاركة، وقال: وصول منتخب الكبار لمعدل سرعة قارب الـ 50 كم في الساعة، يعتبر إنجازاً، كما أن حالة الحزن التي ظهرت على لاعبي منتخبي الكبار «الثاني»، والناشئين «الرابع»، خسارة المركز الأول، يشير إلى شعور اللاعبين بالمسؤولية من أجل تمثيل الدولة خير تمثيل، وعموماً، أتوقع مزيداً من الميداليات الملونة في باقي منافسات البطولة، والمستمرة حتى 28 الجاري.

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