سباق ربدان للمحامل 22 قدماً بكورنيش أبوظبي الجمعة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجمعة المقبل، بكورنيش أبوظبي، سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن الجولة الخامسة لسباقات هذه الفئة التي تعد واحدة من أهم فئات السباقات التراثية البحرية لاسيما وأنها تعنى بالشباب وتؤهلهم للدخول في الفئات الكبرى مثل 43 قدماً و60 قدماً.

ومن المقرر أن يتسابق المشاركون لمسافة 8 أميال بحرية، على أن تكون المحطة النهائية أمام مقر النادي بكاسر الأمواج حيث منصة تكريم الفائزين.

وأعلن النادي إغلاق باب التسجيل غداً، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 50 محملاً شراعياً.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا حيث يتعين على الراغبين في التسجيل الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس وكذلك إظهار نتيجة فحص سلبية.

وأعرب ماجد عتيق المهيري عضو مجلس إدارة النادي عن ثقته في التزام الجميع بكافة الإجراءات وقال: لقد شهدت الفترة الماضية تعاوناً من الجميع وهذا عهدنا دائماً بجميع المتسابقين.

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