منتخب الجودو يبدأ تحضيرات «أبوظبي الخمسين غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بدأ منتخب الإمارات للجودو الذي تم اختياره للمشاركة في بطولة أبوظبي (الخمسين) غراند سلام، تدريباته وفق برنامج خاص مع أنديتهم المختلفة لحين بدء التدريبات الجماعية في أبوظبي يوم الأحد المقبل، وذلك بإشراف المدرب الياباني أشيدا كوكي مدرب عام منتخبات الفئات العمرية، وذلك ضمن خطة الاتحاد واهتمامه بتلك المنتخبات العمرية بهدف تواصل الأجيال.

وتقام البطولة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف من الاتحاد الدولي للجودو، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتضم قائمة منتخبنا التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي 9 لاعبين بجانب المدرب الياباني أشيدا ومسؤول الفريق شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وتتكون قائمة اللاعبين من خليفة الحوسني (22 سنة) الذي سيلعب في وزن 73 كجم وهو الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للشباب بالهند في 2017، والفائز بأول ميدالية للإمارات على مستوى الشباب في بطولة كأس آسيا بهونج كونغ في 2018، والذي سبق له المشاركة في بطولات جراند سلام أبوظبي في وزن 66 كجم، ثم وزن 73 كجم في سنوات 2015، 2016،2017، ومن بينها المشاركة في بطولة دوسلدروف غراند سلام في 2018.

كما تضم القائمة اللاعب الصاعد علي حسن الدرمكي (21 سنة) الذي يشارك في وزن فوق 100 كجم، وسبق له المشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام 2019، كما تضم القائمة 7 لاعبين صاعدين تحت20 سنة في مختلف الأوزان بهدف المزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرة بعد تألقهم على المستوى العربي والخليجي والآسيوي، وهم: أحمد جاسم الثميري، وعلي اليماحي، وسعيد خميس النقبي، ومصبح الشامسي، وعيسى البدري، وحارب عبد الرحمن جمعة، وراشد الحوسني.

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