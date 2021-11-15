العين يتقدم للمركز الرابع بدوري اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يواصل فريق كرة اليد بنادي العين تقديم عروضه الجيدة في كرة اليد، واستطاع أن يقفز بمركزه من السابع إلى الرابع برصيد 11 نقطة، عقب فوزه على الجزيرة بديربي قطبي اللعبة بالعاصمة 28 /22، في ختام الجولة الخامسة لحساب الدور التمهيدي بمؤجلات مباريات الفريقين.

ويبدو أن الزعيم العيناوي قد استثمر الخبرات التي اكتسبها خلال مشاركته ببطولة الأمير فيصل بن فهد العربية للأندية، التي اختتمت بداية هذا الشهر بمدينة الحمامات التونسية، وسبق أن فاز في الجولة السابقة عقب عودته من تونس على فريق مليحة 31 / 27 بعكس فريق الجزيرة الذي شارك بالبطولة نفسها، لكنه خسر عقب عودته، أمام فريق الشارقة 22 / 14 في الجولة السابقة، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط وضعته في المركز السادس برصيد 8 نقاط، ومليحة سابعاً 7 نقاط ودبا الحصن ثامناً وأخيراً 5 نقاط.

وما زال فريق الشارقة يتربع على قمة البطولة برصيد 18 نقطة، والنصر ثانياً 15 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً 14 نقطة.

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