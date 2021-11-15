ختام ناجح لدورة مدربي كرة اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح الدورة التخصصية لمدربي كرة اليد التي نظمتها لجنة المدربين برئاسة فيصل حسين الطواش عضو اتحاد كرة اليد، بفندق ستوديو إم إربيان بلازا بدبي وشهدت مشاركة 25 مدرباً من العاملين بأندية الدولة والعديد من المدربين العاملين بالمؤسسات والهيئات الرياضية بالدولة، وأشرف على الدورة فنياً وقدمها وحاضر خلالها المدرب الدولي البحريني نبيل طه، وشاركه في تقديم محاور الدورة الاختصاصي في التقييم والاختبارات محمود يتيم، وشهد ختام الدورة نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد.

وأوضح فيصل الطواش أن الدورة شملت العديد من المحاور وبمقدمتها الاختبارات البدنية المناسبة لكرة اليد حسب مراحل الموسم من خلال التطبيقات العملية، والتحضير الذهني للمنافسات ومن ثم التطبيق العملي لتنفيذ الهجوم الخاطف بناءً على التصرفات التكتيكية للدفاع، ومن ثم الصلابة الذهنية في كرة اليد.

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