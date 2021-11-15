الجولة الأوروبية تعزز الاستدامة في«دي بي ورلد للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت الجولة الأوروبية عن تكريس جهودها في العمل على خلق بيئة نظيفة خالية من الزجاجات البلاستيكية لأول مرة ضمن فعاليات بطولة «دي بي ورلد للغولف»، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، في ملاعب عقارات جميرا للغولف، وبمشاركة أفضل 50 لاعباً مصنفاً، يتنافسون لتسطير أسمائهم في الحدث العالمي.

يأتي هذا ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز استدامة البيئة ودعمها بالحلول الابتكارية، وتعزيزاً لهذا النهج، وضع منظمو البطولة ضمن أولوياتهم الاستراتيجية لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية خطة ممنهجة صديقة للبيئة، تشمل مجموعة متكاملة من الإجراءات لضمان تطبيق الإجراءات البيئية التي تضمن استدامة بطولة «دي بي ورلد للغولف»، لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

ويشهد هذا الحدث إقامة العديد من الفعاليات المخصصة للجمهور، التي تجمع بين إثارة لعبة الغولف العالمية والضيافة والأنشطة الترفيهية الممتعة.

الأيدي خارج الخدمة

وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة آلية لا تمسها الأيدي، توفر مياه مصفاة عالية الجودة، يتم تركيبها في منطقة عقارات جميرا للغولف، لتغطي مناطق الملعب ومرافقه الخارجية، لتزويد اللاعبين والطواقم المساعدة في الملعب والمسؤولين والجماهير بالمياه، كما توفر هذه الأنظمة إمكانية إعادة ملء زجاجات المياه والأكواب القابلة لإعادة الاستخدام مجاناً على مدار اليوم.

ويعكس قرار تركيب أنظمة حديثة لتوفير المياه وإزالة استخدام المواد البلاستيكية، إلتزام الجولة الأوروبية باتباع نمط الاستدامة البيئية عبر تنظيم بطولات صديقة للبيئة، ويوجد عدد محدود من الزجاجات التي تحمل شعار بطولة «دي بي ورلد».

معالجة الأولويات البيئية

جدير بالذكر أن الجولة الأوروبية أطلقت مؤخراً مبادرة Green Drive التي تترجم جهودها المستدامة تجاه القضايا البيئية ذات الأولوية، والتي تتضمن، تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الهواء ومياه المحيطات، وتهدف مبادرة Green Drive إلى ترسيخ المساهمة في معالجة الأولويات البيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً، التي تندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يتماشى نهج العمل المناخي بشكل مباشر مع اتفاق باريس ومبادرة «إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ.

وقال توم فيليبس، رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط: يمثل اليوم معلماً هاماً في تاريخ بطولة(دي بي ورلد للغولف)، وتعد هذه المبادرة خطوة رائدة نحو بيئة مستدامة للتخلص من الزجاجات البلاستيكية، وأضاف: يشغل موضوع البيئة وحمايتها أهمية قصوى وخصوصاً حالياً، لذا نأمل من خلال تطبيق هذه الإجراءات الصديقة للبيئة، أن نقدم متعة رياضية للجماهير، وندعوهم للمشاركة في دعم مبادرتنا نحو مستقبل مستدام، من خلال التزامهم باستخدام زجاجات المياه الصديقة للبيئة.

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