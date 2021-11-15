شارة الترقية الدولية لـ4 حكام إماراتيين في الكاراتيه

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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نال 4 حكام كاراتيه إماراتيين، شارة الترقية الدولية بعد اجتيازهم بامتياز الاختبارات التي أجراها الاتحاد الدولي للعبة، والتي جرت قبيل انطلاق «مونديال دبي» بنسخته الـ25، اليوم، وهم محمود آل رحمه، عبدالله الملا، عقيل العوضي وأمينة الدشتي، وينضم الرباعي إلى كوكبة الحكام الدوليين الذين تزخر بهم رياضة «كاراتيه الإمارات».

وحرص اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على تهنئة الرباعي، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم التحكيمي، داعياً إلى استثمار «مونديال دبي»، للاطلاع على أحدث مستجدات قوانين الكاراتيه، والتعلم من صفوة حكام البطولة العالمية.

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