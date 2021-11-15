دبي تستضيف 3 بطولات دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج

المصدر: دبي-البيان لرياضي

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أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، عن تنظيم 3 بطولات دولية للتزلج على المنحدرات الثلجية بفئتي التزلج المتعرج والحر، معتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، وينظمها الاتحاد بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية وسكي دبي، وتشمل "البطولة الوطنية للتزلج"، و"البطولة الآسيوية البارالمبية"، و"بطولة تيمور الشرقية للتزلج "، وتقام منافساتها على منحدر دبي الثلجي في مول الإمارات خلال الفترة من 17 الى 20 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وحضره ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعزة سليمان مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحدث خلاله ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وهامل احمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم.

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