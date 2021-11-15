ذهبية وفضيتان لدراجات الإمارات في البطولة العربية بمصر

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

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حقق شباب الإمارات تحت 18 سنة إنجاز جديد لدراجات الإمارات بتحقيق الميدالية الذهبية في سباق الفرق ضد الساعة في البطولة العربية المقامة في مصر لمسافة 45 كم، خلال منافسات الفترة المسائية من اليوم الأول بعد منافسة قوية مع منتخب الجزائر الذي حصل على المركز الأول مكرر عقب تحقيق نفس الزمن وهو 1:00:8 ساعة، بينما حل المنتخب المصري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتعتبر الميدالية الذهبية هي الأول للإمارات في البطولة وأيضاً الأولى منذ 16 عاما منذ تحقيق آخر ميدالية للشباب في البطولة العربية السادسة في البحرين، ويضم منتخب الشباب كلاً من محمد المطيوعي، حمدان أحمد، عبد العزيز الهاجر، يوسف الشحي، وعقب نهاية السباق قام الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري بتتويج الفائزين وسط فرحة إماراتية كبيرة بإنجازات اليوم الأول.

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