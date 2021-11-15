رئيسة الفلاسي تخسر ضربة البداية في «دولية فزاع للبوتشيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خسرت رئيسة الفلاسي لاعبة منتخبنا ضربة البداية 2 - 5 أمام اليابانية جوري كيمورا في النسخة السابعة لبطولة البوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا» آخر بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2021 التي انطلقت صباح أمس بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي بمشاركة 9 دول هي: الإمارات، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، اليابان، الكويت، العراق، تايلاند، هونج كونغ.

وتقدمت رئيسة بنتيجة 2 - 0 لتنجح جوري في معادلة النتيجة ليبتسم الشوط الأخير للبطلة اليابانية.

وأكدت رئيسة إنها قادرة على التعويض في المباريات المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، مبينة أن الحظ حالف منافستها لتكسب المحصلة النهائية.

وقالت: البوتشيا تعتبر لعبة تكتيكية عالية الدقة تستند على أساسيات صلبة تتطلب التركيز، فهي تجمع ما بين الشطرنج والبلياردو والبولينغ وأتطلع لتقديم كل ما عندي وتجاوز خسارة البداية وصولاً إلى الهدف المنشود.

مكانة مرموقة

من ناحيتها وصفت حنين علي لاعبة منتخب العراق «بطولة فزاع» بأنها من الأحداث المهمة التي تبوأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» مبينة أن الأبطال يتطلعون دائماً للتواجد في حدث بقيمة «بطولات فزاع» التي تحظى بالاهتمام والزخم الكبيرين مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتها على الصعد كافة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة الثانية في هذا الحدث بعد حصولها على المركز الرابع في ظهورها الأول، مؤكدة أنها تتطلع للوصول إلى منصة التتويج في هذه النسخة، وخصوصاً أن «بطولات فزاع» تسهم في تطوير اللاعبين من أجل الوصول إلى أعلى جاهزية في هذه اللعبة.

وقالت: جاهزة لخوض هذا التحدي بنسبة 100% بعد أن سبق لي الوصول إلى منصات التتويج في «أسياد الأردن» والحصول على الميدالية الذهبية.

من ناحيته أكد عباس جميل نادر لاعب منتخب العراق أن المشاركة في «بطولات فزاع» تمنح اللاعبين الشباب الخبرات الميدانية التي تؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية في المشاركات المقبلة.

وقال: إن نسخة دبي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية كونها مؤهلة لبطولة العالم 2022، حيث يسعى المشاركون في البطولة الحالية لحجز مقاعدهم في التحدي العالمي المرتقب مما يتطلب من اللاعبين مضاعفة الجهد لتحقيق طموحاتهم المطلوبة، واختتم البطل العراقي حديثه مؤكداً أنه يسعى من أجل تحقيق ميداليته الأولى في بطولة فزاع وفق النهج المرسوم.

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