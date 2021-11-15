«حشيم 153» بطل الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تصدرت قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المشهد في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً - الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2021-2022 بعد تألقها اللافت في السباق وفوزها بالمراكز الأربعة الأولى.

واستطاعت أطقم القوارب «حشيم 153» و«زلزال 217» و«الظفرة 87» و«نمران 259» العائدة ملكيتها إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان من اعتلاء قمة الترتيب العام في المراحل الحاسمة من السباق وعند الختام في خط النهاية لتظفر جميعها بالمراكز الأربعة الاُول بجدارة واستحقاق.

وسجل السباق الكبير ظاهرة فريدة تمثلت في التألق الملفت لنواخذة القوارب الأربعة الذين قادوا قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى الصدارة وجميعهم أشقاء، هم أبناء النوخذة عبد الله محمد جمعة المرزوقي حسن ومروان ومحمد وعلي ليكون حفل التتويج في نهاية السباق عائلياً بمشاركة الأطقم والبحارة.

وخطف القارب «حشيم 153» بقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد جمعة المرزوقي المركز الأول .

تتويج

وعقب نهاية السباق قام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتتويج الأبطال في منصة الأبطال بمراسي «بي أند أو» أم سقيم 1. وحرص محمد حارب على الإشادة بالتعاون الكبير الذي وجدته لجان النادي من الجهات الداعمة وأيضاً الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق.

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