ختام ناجح لـ«الفجيرة للتنس»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة الفجيرة الدولية التصنيفية للشباب والتي أقيمت على ملاعب نادي الفجيرة للتنس بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات، وتوزعت ألقاب البطولة بين 4 دول هي روسيا وليتوانيا وكازاخستان وأوكرانيا.

وتوج صلاح الحمد مدير عام نادي الفجيرة للتنس الفائزين. وأشاد ناصر يوسف المرزوقي مدير البطولة والأمين العام لاتحاد التنس بالنجاح الذي تحقق، مؤكداً أن المردود التنظيمي يعكس الجهود المميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة والمكانة التي يتمتع بها نادي الفجيرة للتنس، ومباركاً للفائزين في المراكز الأولى.

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