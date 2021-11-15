أحلام «كاراتيه العالم» على بساط «مونديال دبي»

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق غداً منافسات مونديال الكاراتيه بنسخته الـ 25 بدبي.

ويتطلع أبناء «كاراتيه العالم» بعيون الأمل والتفاؤل والأحلام العريضة إلى اجتماعات أسرة اللعبة في مجمع «حمدان الرياضي» بمشاركة عالمية واسعة من خيرة لاعبي ولاعبات الكاراتيه من مختلف دول العالم.

وتشهد دبي اعتباراً من التاسعة من صباح اليوم في فندق «موفمبيك غراند دبي»، انعقاد «كونغرس» أسرة «كاراتيه العالم»، بحضور أبرز قيادات صناعة القرار، الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه.

ويتوقع أن تسفر عن الاجتماع، قرارات تاريخية تهم حاضر ومستقبل اللعبة.

ثقة عالية

وبشأن «كاراتيه الإمارات» ومستوى أحلامها في «مونديال دبي»، أبدى راشد عبد المجيد آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للكاراتيه، مدير البطولة، عن ثقته العالية بمقدرة نجوم ونجمات الإمارات على تحقيق إنجاز غير مسبوق رغم صعوبة المهمة لمشاركة صفوة لاعبي ولاعبات العالم في البطولة.

وشدد راشد آل علي على أن الأمل والطموح بنيل ميدالية عالمية أولى لـ «كاراتيه الإمارات» في «مونديال دبي»، يبقى مشروعاً، ومسعى واقعياً جداً.

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