إنجازان للإمارات في مونديال الدراجات المائية

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

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حقق البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية لقب فئة الحركات الاستعراضية في الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية ، كما أهدى المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر نجم فريق فيكتوري الفريق لقباً عالمياً جديداً بعد فوزه بصدارة الترتيب العام لمنافسات واقف جي بي 1 ضمن البطولة نفسها التي اختتمت أول من أمس في دولة الكويت الشقيقة. وتوج الملا باللقب الذي سجل للفريق الإماراتي سطراً جديداً من الإنجازات في هذا الصيف، خصوصاً بعد أن تمكن فريق أبوظبي من حصد ذهبية ولقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وذهبية وفضية بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 فئة 12 ساعة، بالإضافة لصدارة الترتيب العام حالياً لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبذلك يكمل سلسلة التفوق الإماراتي في أغلب البطولات الدولية.

واحتفظ الملا باللقب لمصلحته للموسم الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه في المرحلة الأخيرة ليكون رقماً عالمياً صعباً في مواجهة طموحات بقية الفرق، خصوصاً مع المنافسة القوية التي واجهها من الإيطالي روبيرتو مارياني أحد الأسماء الكبيرة في عالم الدراجات المائية، والذي حل وصيفاً للملا في الترتيب العام برصيد 88 نقطة.

وقدم كيفين ملحمة جديدة معززاً رصيد فريق فيكتوري من البطولات العالمية في هذه الفئة «واقف جي بي 1» إلى ثلاثة ألقاب بعد فوزه ببطولتي عامي 2018 و2019 ليضيف اللقب الثالث هذا العام 2021 بينما رفع رصيده الشخصي إلى 4 بطولات عالمية، حيث فاز باللقب من قبل عام 2015.

وأضاف كيفين 69 نقطة جديدة إلى رصيده بعد نهاية سباق الكويت ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 144 نقطة ليفوز في النهاية باللقب العالمي الكبير لفئة واقف جي بي 1 متوجاً مجهود فريق فيكتوري والطاقم الإداري والفني بإنجاز جديد يعزز من مكانة الفريق العالمية، والتي رسمها منذ البدايات في الرياضات البحرية بمختلف أنواعها. وحقق الملا الميدالية الذهبية وأحرز اللقب بعد أن تمكن من تقديم الفاصل الاستعراضي الأفضل، ليصل للنقطة رقم مائة في صدارة الترتيب العام على المنافسة، ويحسمه بجدارة للإمارات، وحقق فريق أبوظبي أيضاً فضية فئة واقف سيدات من خلال تألق الدراجة السويدية إيما نولي وتمكنها من إحراز المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 125 نقطة.

فخر

وعبّر راشد الملا عن فرحته بتحقيق لقب فئة الحركات الاستعراضية في البطولة للموسم الرابع على التوالي، مؤكداً أنه إنجاز عظيم له، يفخر بتحقيقه مع فريق أبوظبي، وقال: «هو إنجاز كبير.. كأس الكويت غالٍ جداً عليّ، خصوصاً وأن المشاركة جاءت حماسية ومثيرة وسط الجماهير الحاضرة، واختتمت بالتفوق وحصد المراكز الأولى». من جهته وجه كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري 90 والمتوج باللقب العالمي في 2021 شكره الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري على الدعم والرعاية، مشيراً إلى سعادته العميقة بالانتماء إلى الفريق العريق.

نجاح

أضاف بطلنا سلمان يونس العوضي إنجازاً جديداً إلى فريق الفيكتوري في مشاركته العالمية، بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم لسباق «سلالم» الليلي، والذي أقيم ضمن فعاليات جائزة الكويت الكبرى، حيث تأهل بطلنا إلى النهائي أمام المنافس الفرنسي مايكل بوريت.

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