انطلاقة قوية لـ«عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت أمس منافسات النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشهد اليوم الأول منافسات مثيرة بين اللاعبين واللاعبات المشاركين من مختلف دول العالم على 11 بساطاً، وحوّل البراعم والأشبال والشباب الحدث لمهرجان احتفالي وسط تشجيع الجماهير التي احتشدت في المدرجات، وشارك في منافسات اليوم الأول من البطولة لاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، وحملة الحزامين الأبيض والرمادي، واللاعبون من فئات الصغار والناشئين والشباب دون 18 عاماً حاملي الأحزمة الأبيض والرمادي، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والبنفسجي، ويمثلون دولاً وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، حرصاً منهم على التواجد في البطولة الأبرز على ساحة الجوجيتسو العالمية، والمنافسة مع نخبة لاعبي العالم لاقتناص أغلى الميداليات والألقاب، وحقق لاعبو أكاديمية الفريق الوطني لكازاخستان المركز الأول برصيد 1843 نقطة، متفوقين على نادي العين «1327 نقطة»، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «1320 نقطة»، وعلى صعيد اللاعبات حققت أكاديمية بالمز الرياضية المركز الأول برصيد 1165 نقطة، حلّت لاعبات العين ثانياً برصيد 1155 نقطة، والجزيرة ثالثاً بـ 1035 نقطة.

حضر المنافسات وقام بتتويج الفائزين كل من عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد الفهيم نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، والدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعلميات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد.

تجربة برازيلية

تواجدت البرازيلية ماديا ماسيدو مع ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً في البطولة، وأشارت إلى أنها قطعت آلاف الأميال من بلدها البرازيل وصولاً إلى أبوظبي من أجل تحقيق حلم ابنتها بالمشاركة في البطولة المهمة وقالت: الوقوف على بساط النزال في أبوظبي كان حلماً كبيراً لابنتي التي تلعب الجوجيتسو منذ 4 سنوات.

وقالت: ما شهدته هنا يؤكد أن أبوظبي تجمع العالم في مكانٍ واحد وأعتبر سفري من البرازيل إلى أبوظبي إنجازاً مهماً خاصةً بالنظر للجهود التي بذلناها لتمكين ابنتي من صقل مهاراتها في الجوجيتسو.

فخر

وقال البطل الإماراتي فيصل الكتبي بعد متابعته نزال ابنه طحنون في فئة الحزام الأبيض فئة ست سنوات: أنا سعيد برؤية ابني يقف على ذات البساط الذي وقفت عليه عدّة مرات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وفخور جداً للتركيز والالتزام الكبير الذي يبديه طحنون خلال مشاركته في البطولة، ونصيحتي لجميع أولياء الأمور هي مساعدة أبنائهم للقيام بما يحبونه، والتواجد معهم في صالات التدريب، لأن وجود ولي الأمر مهم جداً للاعب، ويتلخص دوري مع طحنون على تشجيعه.

مشاركات عالمية

قال البرازيلي فيكتور هوغو فيريرا من أكاديمية «جي تي تيم» والحائز على الميدالية الذهبية في وزن 66 كغم إنه سعيد باعتلائه منصة التتويج لإحدى أهم بطولات الجوجيتسو العالمية وأوضح أنه يأمل في أن تشكّل البطولة فاتحة خير له في الاستحقاقات المقبلة، وأنه راض تماماً عن تقدمه الكبير الذي أحرزه في التصنيف العام.

وعبر الكازاخستاني تامرلان توفيكوف من أكاديمية ساموراي - فئة الأشبال والفائز بذهبية وزن 78 كغم عن فرحته بالميدالية والتواجد في أبوظبي المدينة الرائعة التي تملك كل شيء يبعث على التفاؤل والسعادة. وأهدى توفيكوف هذا الإنجاز إلى والديه وأحبائه ومدربه.

شراكات

تقام النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بدعمٍ من الشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وهم شركة إعمار مطوّر أساليب الحياة العصرية، وبريمير موتورز شريك السيارات الحصري، وقناة أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وسكاي نيوز عربية شريك الأخبار الدولي، وآفاق الإسلامة للتمويل وبنك أبوظبي الأول وهم الشركاء الألماسيون، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شريك الطاقة، ووزارة الداخلية والهلال الأحمر الإماراتي وهم الشركاء الحكوميون، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وياس كلينك وهم شركاء الرعاية الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي ورابطة أبوظبي للمحترفين وهم الشركاء الداعمون، وبالمز الرياضية ودولفين للطاقة ولولو هايبرماركت ودائرة الثقافة والسياحة وأداسي ومرموم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسعود وهم الشركاء الذهبيون.

منافسات الأساتذة اليوم

تنطلق اليوم منافسات الأساتذة بفئاتها، ويتنافس ضمنها الرياضيون حملة البنفسجي والأزرق، ممّن هم فوق سن الثلاثين.

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