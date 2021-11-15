البطران: أكبر مهرجان للاعبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، بتنظيم أبوظبي أكبر مهرجان للاعبي الجوجيتسو في العالم، خلال الشهر الجاري، عبر بطولتين، هما الأكبر على الساحة الدولية، وقال: توّجنا الأسبوع الماضي أبطالاً العالم، خلال بطولة حظيت بإشادة خاصة من الاتحاد الدولي للعبة، بعد نجاح أبوظبي في تقديم استضافة استثنائية على الأصعدة كافة، وحالياً، نستقبل من جديد آلاف اللاعبين المتوافدين من قارات العالم، للتنافس في بطولتهم المفضلة الأكبر والأضخم، من حيث الجوائز والتنافسية.

وشدّد البطران على أن نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للجوجيتسو، وقبلة للأبطال، نتيجة طبيعية للدعم اللا محدود، والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أرست دعائم تطور الجوجيتسو في الإمارات، وجعلت من أبوظبي عاصمة للقرار الدولي لهذه الرياضة.

وأشاد البطران، بنسبة الإقبال على المشاركة في البطولة، والتي فاقت التوقعات.

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