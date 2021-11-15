هانسن بطل «AVIV دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توّج الدنماركي يواكيم هانسن، بطلاً لـ «AVIV دبي» للغولف، وحسم اللقب بملاعب جميرا للغولف، بإجمالي 23 ضربة تحت المعدل، محققاً فوزه الثاني في بطولات الجولة الأوروبية، وهو الانتصار الأول له في بطولات الشرق الأوسط، وتأهل البطل للمشاركة في بطولة «دي بي ورلد»، التي تستضيفها دبي من 18 - 21 الجاري، وتعد ختام موسم «السباق إلى دبي» 2021، وتبلغ جوائزها 9 ملايين دولار.

وتشارك بالمركز الثاني، النمساوي وازبرغر والإيطالي فرانشيسكو، بـ22 ضربة تحت المعدل، متقدمين على الفرنسي أنطوان روزنر، حامل لقب النسخة الأولى من البطولة، والذي تشارك بالمركز الثالث مع التايلاندي جاز جين، والأسترالي لي مين وو، والإنجليزي آندي سوليفان.

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