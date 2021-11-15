ذهبية وفضيتان للإمارات في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

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حققت دراجات الإمارات إنجازاً كبيراً في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر، بالفوز بذهبية وفضيتين، وحلّق منتخب الشباب تحت 18 عاماً بذهبية سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 45 كم بعد منافسة قوية مع منتخب الجزائر الذي نال المركز الأول مكرر بالزمن نفسه (1:00:8 ساعة)، وجاء المنتخب المصري ثالثاً، وتعتبر الذهبية هي الأولى للإمارات منذ 16 عاماً، منذ تحقيق ميدالية الشباب بالبطولة العربية السادسة في البحرين، ويضم منتخب الشباب كلاً من محمد المطيوعي، حمدان أحمد، عبد العزيز الهاجر، يوسف الشحي.

وتوج منتخب السيدات بالميدالية الفضية للفرق في منافسات الطريق ضد الساعة، متفوقاً على منتخبي مصر والمغرب، فيما فازت الكويت بالذهبية، وضم منتخبنا اللاعبات صفية الصايغ، شيخة عيسى، وفاطمة حديد وزهرة حسين، فيما نال منتخب الشابات الميدالية الفضية في منافسات الطريق لهذه الفئة خلف المنتخب الجزائري، وهي الميدالية العربية الأولى للإمارات في فئة الشابات بالبطولات العربية، وضم الفريق رناد اليافعي، هدى حسين، مرنة المرزوقي، مروة كهور.

وثمّن عبد الله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني الإنجاز التاريخي لدراجات الإمارات بتحقيق 3 ميداليات.

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