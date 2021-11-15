«عمومية الأولمبي الآسيوي» في دبي

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

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تستضيف دبي الأحد المقبل، اجتماع الجمعية العمومية 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية، وتحضر عدد من اللجان، الاجتماع «عن بعد»، ويسبق «العمومية» بيوم واحد، اجتماع المكتب التنفيذي الـ 76 للمجلس.

ويشهد جدول أعمال الجمعية العمومية، استعراض أبرز المستجدات في ما يخص 4 دورات آسيوية، هي «هانغتشو 2022»، «آيتشي- ناغويا 2026»، «الدوحة 2030» و«الرياض 2034»، والاطلاع على تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الآسيوية السادسة للصالات، والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري بتايلاند، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في شانتو بالصين، وتستعرض اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب، المقررة «طشقند 2025»، استعداداتها لاستضافة المنافسات.

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