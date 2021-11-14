«الهلال الأحمر» شريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن توقيع اتفاقية شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، إحدى أفضل الهيئات الإنسانية على مستوى قارة آسيا والعالم، إذ تنضم الهيئة الرائدة بموجبها إلى شركاء الاتحاد في إطار تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك الهادفة إلى دعم الرياضيين من أبناء الإمارات والإسهام في الارتقاء بالدور الريادي لدولة الإمارات على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وجرى الإعلان عن الشراكة في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث وقّع على الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومن جانب الهلال الأحمر الإماراتي محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. كما حضر فعالية التوقيع فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ونواف الأحمد مدير مكتب الأمين العام للهيئة.

وسيقدم الهلال الأحمر الإماراتي بموجب الاتفاقية الدعم لمختلف أنشطة الاتحاد، ولا سيما النُسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو من 14-19 نوفمبر في جوجيتسو أرينا بأبوظبي، وعدد من أبرز البطولات المحلية والدولية للاتحاد في الموسم المقبل.

وتعليقاً على هذه الخطوة، أكّد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الاتحاد حريص على تعزيز شراكاته مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة التي تؤدي دوراً فاعلاً في تنمية المجتمع ومساندتها شباب الإمارات في تحقيق الريادة والتميز، وأن الهلال الأحمر الإماراتي يرسي الكثير من القيم في العمل الإنساني وهي القيم ذاتها التي تسعى إلى ترسيخها وتأصيلها رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

وأضاف إن الهلال الأحمر من الهيئات التي تتمتع بمسيرة مرموقة ورسالة خالدة لإرساء الأمن والرخاء والاستقرار، ناهيك عن دورها في نشر وإرساء ثقافة التطوع لتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع في العمل التطوعي وهو ما يواكب رؤية الاتحاد وأهدافه ورسالته في تأسيس جيل قوي من ممارسي الجوجيتسو القادرين على صون المكتسبات الوطنية. كما نوّه باعتزاز الاتحاد بانضمام الهيئة الإنسانية الرائدة إلى مجموعة شركائه في خطوة تتكامل فيها الأدوار نحو استدامة تطور مسيرة الجوجيتسو في الدولة وتحقيق الريادة العالمية في هذه الرياضة.

أهداف مشتركة

من جانبه عبّر محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للهلال الأحمر عن سعادته بعقد هذه الشراكة مع واحد من الاتحادات الرياضية المحلية المتميزة التي أصبحت عنواناً للنجاح والتميز، وتقديم الدعم لمبادراته وأنشطته التي تستهدف أولاً وأخيراً بناء الإنسان الذي يشكل حجر الزاوية في نمو المجتمعات.

وأضاف إن هيئة الهلال الأحمر واتحاد الإمارات للجوجيتسو يجتمعان تحت مظلة من الأهداف المشتركة، التي تنبثق من رؤية القيادة الرشيدة في توفير جميع مقومات دعم وتمكين شباب الإمارات وتأهيلهم للعب دور إيجابي محلي وعالمي. ولفت أيضاً إلى أن الرياضة لغة عالمية وبوابة يعبر من خلالها أبطال الإمارات إلى دول العالم حاملين معهم رسالة الإمارات العابرة للحدود في ترسيخ المحبة والتسامح والانفتاح على الآخر.

وتستضيف أبوظبي في شهر نوفمبر سلسلة من أبرز بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم والتي تسهم في تعزيز مكانة العاصمة موطناً للجوجيتسو ووجهة مثالية لاحتضان أهم الأحداث والفعاليات العالمية. وبعد استضافتها بطولة العالم للجوجيتسو من 3-11 نوفمبر، تستضيف عاصمة الجوجيتسو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من 14-19 نوفمبر. وستقوم هيئة الهلال الأحمر بمساندة جهود الاتحاد في تنظيم عدد من أبرز البطولات المحلية والعالمية في الموسم المقبل.

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