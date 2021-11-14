«عربي الكاراتيه» يحتفي بأبطال العرب بأولمبياد طوكيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى الاتحاد العربي للكاراتيه بالأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وذلك في احتفالية أقيمت الأحد في دبي، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة محمد مصياحي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي، ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، منح اللاعبين العرب الأبطال في أولمبياد طوكيو 2020 الوسام الذهبي للاتحاد، وشهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشمل التكريم المصرية فريال أشرف التي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغراماً، والسعودي طارق حامدي الذي حصل على الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغراماً، والأردني عبدالرحمن مصاطفة، الذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغراماً، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغراماً.

كما تم تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، المدرب المصري هاني قشطة، والمغربي منير أوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد عبد الرحمن، والمدرب المصري محمد إبراهيم سالم مدرب المنتخب الأردني، وتكريم الحكام المشاركين بالأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم الكويتي منصور السلطان، والمغربي الزيتوني مطيوط، والمصري هيثم فاروق.

كما تم منح رئيس الاتحاد الدولي الوسام الذهبي، إضافة لرؤساء الاتحادين الآسيوي والأفريقي ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيا، وهم رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي، ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الاتحاد الأردني أحمد الداود.

وأكد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، أن الكفاءات العربية أصبحت ذات تأثير حقيقي على مستوى اللعبة عالمياً بفضل قفزاتها المنجزة وصعود لاعبيها في سلم التصنيف والمنجزات الأولمبية المبهرة.

وأضاف: «أستطيع القول وبكل ثقة بأن منصب رئيس الاتحاد الدولي يمكن أن يشغله العرب بكل كفاءة، نظير خبراتهم وحضورهم ودافعيتهم لاستضافة البطولات بشكل ممتاز».

وزاد: «شاهدنا مخرجات العمل العربي في أولمبياد طوكيو، وأنا أعتبر السعودي طارق حامدي فائزاً بالميدالية الذهبية وليس الفضية، لأنه كان يستحق لولا قرار الحكام الذي نحترمه».

وأوضح «اللواء م» الرزوقي أن العرب بقوتهم ووحدتهم وتنسيقهم المشترك، أصبحوا رقماً صعباً في منظومة الكاراتيه، ما يجب عمله هو انتهاز الواقع الإيجابي لمضاعفة رصيد المنجزات والعمل المؤسسي، مرحباً بالجميع في الإمارات.

من جهته، قدم الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، عضو الاتحاد الدولي للعبة، شكره للحضور، معتبراً أنه يوم تاريخي يرسل معاني الحب والاحترام والدافعية لكل الأبطال العرب من لاعبين ومدربين وحكام ورؤساء اتحادات.

وقدم القناص شكره وتقديره للاتحاد الإماراتي برئاسة اللواء «م» الرزوقي على اهتمامهم وجهودهم ودعمهم لحفل التكريم، ولكافة الاتحادات الوطنية العربية على الحرص والاهتمام باللعبة، معتبراً أن الأبطال العرب الرقم الصعب في كل المنافسات العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز