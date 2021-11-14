الباكستاني رضوان من العناية المركزة إلى قبل نهائي مونديال الكريكيت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تمكن فريق طبي بدبي، من علاج الباكستاني رضوان محمد لاعب الكريكيت المشارك في كأس العالم للكريكيت (T20)، بعد معاناته ألماً شديداً في الصدر يشبه آلام القلب مع صعوبة التنفس وحمّى متقطعة وسعال مستمر وضيق الصدر.

وتلقى اللاعب علاجه، في مستشفى ميديور، التابع لمجموعة في بي إس لخدمات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمات الطبية في المونديال، وتم وضع اللاعب في وحدة العناية المركزة ومراقبة حالته وأكدت الفحوص إصابته بعدوى شديدة في الحنجرة أدت إلى حدوث تشنج مريئي وتشنج قصبي، واستجاب رضوان محمد للبرنامج العلاجي وأظهر تحسناً بعد ليلتين في العناية المركزة، وأوضح الدكتور سهير زين العابدين، أخصائي أمراض الرئة في المستشفى أن اللاعب أظهر قوة إرادة بالغة، وكان تفكيره يدور حول المشاركة في الدور قبل النهائي لكأس العالم، وأسهمت لياقته البدنية وقوة تحمله رياضياً في شفائه، ليشارك بعدها في مباراة باكستان وأستراليا ويقدم أداء مذهلاً رغم أن فريقه لم ينجح في الوصول إلى النهائي.

وعبر رضوان محمد عن شكره للطبيب والفريق الطبي لدعمهم ورعايتهم مؤكداً أن الإمارات مثال للتقدم الطبي وملقتى الثقافات والحضارات وأهدى قميصاً موقعاً منه للدكتور سهير زين العابدين.

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