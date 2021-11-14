تعاون بين اتحاد الرياضة المدرسية و«بالمز»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وقّع عبيد حميد القعود نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، مذكرة تعاون بين «الاتحاد وبالمز»، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بحضور لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية لمؤسسة الإمارات للتعليم، وعائشة الصيري الأمين العام للاتحاد، ويستهدف التعاون تعزيز مهارات الطلبة بالألعاب الرياضية مثل الجوجيتسو والسباحة والفنون القتالية المختلطة.

وثمّن عبيد حميد القعود دعم القيادة الرشيدة للرياضة وخصوصاً الرياضة المدرسية، مؤكداً أن اتحاد الإمارات يولي اهتماماً عظيماً لخلق الشراكات التي تعزز تقدم الرياضة المدرسية في الألعاب المختلفة، وأشار القعود إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع بالمز الرياضية جاءت كإضافة جديدة لشراكات الاتحاد مع المنظمات الرياضية المختلفة، وهي تأتي من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات في جميع المشاركات وتحقيق الإنجازات، متمنياً أن تثمر الشراكة عن فائدة كبيرة تدعم المصلحة العامة وتساهم في تطور الرياضة المدرسية.

فيما أكد فؤاد درويش أن الرياضة الإماراتية تشهد أزهى عهدها وإنجازاتها في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرياضة المدرسية من أهم دعائم النجاح.

وقال درويش إن شراكة بالمز الرياضية للقطاع التعليمي بالدولة تساهم في بناء وإعداد أجيال المستقبل خلال البرامج الرياضية الرائدة، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تعد دافعاً لمضاعفة الجهد والاستمرار في خدمة الوطن من خلال تنمية أبنائه رياضياً.

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