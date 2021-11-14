شرطة أبوظبي تفتتح مراكز رياضية لمنتسبيها في مدينة العين

المصدر: العين - البيان الرياضي

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افتتحت شرطة أبوظبي مرافق رياضية جديدة «صالات رياضية» في مباني مركزي شرطة الساد وشرطة الهير بمدينة العين، ضمن جهود مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية المستمرة لتحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضة، ودعم ورفع اللياقة البدنية وإيجاد بيئة صحية إيجابية.

وأكد العقيد عصام عبد الله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية، اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير كافة الممكنات والرعاية لمنتسبيها، وتسخير أحدث التقنيات والأنظمة في التدريبات، وتوفير المرافق الرياضية الحديثة وفق أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية.

حضر افتتاح المرافق الجديدة العقيد سهيل مبارك الكليلي، مدير مركز شرطة الساد، والعقيد سعيد صالح الظاهري، مدير مركز شرطة الهير، وعدد من الضباط.

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