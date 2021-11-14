احتفالية متميزة في ختام «آسيا والمحيط الهادئ» للغولف

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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احتفل اتحاد الإمارات للغولف بشكل متميز أول من أمس، بختام النسخة الثالثة في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لغولف السيدات، التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف، وذلك للمرة الأولى بضيافة الدولة، في حدث تنافست على لقبه 73 لاعبة من نخبة لاعبات فئة الهواة على صعيدي آسيا والمحيط الهادئ وتوجت بلقبها اليابانية ميزوكي هاشيموتو.

حضر الحفل، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، وتيمور حسين رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، وعادل الزرعوني نائل رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وخلفان الكعبي عضو اتحاد الغولف، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الرحيم الزرعوني عن مجلس أبوظبي وممثلي النادي الملكي البريطاني «أر أند إيه».

وتقدم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بالشكر إلى القيادة الرشيدة، لرعايتها ودعمها للرياضة والرياضيين وتوفير متطلبات النجاح.

وهنأ الشيخ فاهم القاسمي، اللاعبات الحاصلات على المراكز الأولى، كما أشاد بحسن التنظيم في نادي أبوظبي للغولف، وقال: نجحت دولة الإمارات مرة أخرى في تأكيد موقعها الرائد في رياضة الغولف، من خلال إقامة بطولتي الرجال والسيدات على مدار أسبوعين متتاليين، ليكون أكبر تجمع من نوعه للاعبي ولاعبات آسيا والمحيط الهادئ، ولعل الفائدة الأكبر هي مشاركة لاعبينا ولاعباتنا في هذا المحفل ونيلهم فرصة عيش هذه الأجواء والتنافس مع أسماء تتواجد في صدارة التصنيف القاري والعالمي، وكلنا ثقة أن البطولة ستكون نقطة انطلاقة لهم نحو طموحات أكبر في المستقبل.

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