سنوكر وبلياردو غرب آسيا يجمع 12 دولة في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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انطلقت في دبي بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر بمشاركة جميع دول المنطقة (12 دولة)، وهي: الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الكويت، العراق، فلسطين، الأردن، إيران، لبنان، سوريا. وتقام منافسات السنوكر في صالة الاتحاد بالقوز، فيما تقام منافسات البلياردو في صالة «أي زون» في ديرة، وتوزعت أول 4 ميداليات ذهبية في البطولة بين السعودية والكويت والعراق وإيران، فيما تشتد المنافسة في الأيام الأخيرة للبطولة التي تختتم الخميس المقبل.

وأثنى عبد المنعم الختال رئيس اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، على حجم المشاركين من جميع دول المنطقة، وقال إن نجاح البطولة الحقيقي تجسد في هذه المشاركة الكبيرة في نسخة دبي، مشيراً إلى أن المنافسة جاءت قوية منذ انطلاقة البطولة بدليل التنوع الذي حدث في المراكز الأولى بين 4 دول، كما أن بقية المشاركين قدموا مستويات جيدة بوصولهم للأدوار النهائية، وتوقع الختال استمرار التنافس القوي بين جميع المشاركين حتى اليوم الختامي.

4 مسابقات

وأسفرت نتائج أول 4 مسابقات عن حصول الإيراني سيد ارشيا على الميدالية الذهبية في مسابقة الناشئين فردي السنوكر، فيما جاء السوري يزن الحداد في المركز الثاني وحصل على الفضية، ونال كل من السعودي أيمن العمري والإيراني شيرين اوميدفار المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 8 كرات لفردي البلياردو حققت الكويت المركزين الأول والثاني بحصول كل من عبد الله اليوسف على الميدالية الذهبية وزميله عمر الشاهين على الميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لكل من اللبناني محمد برجاوي والإيراني محمد علي.

ونالت السعودية الميدالية الذهبية في مسابقة 9 كرات للناشئين في البلياردو بحصول خالد الغامدي على المركز الأول، وجاء البحريني حسين مروم ثانياً ليحصل على الفضية، فيما حقق لاعب الإمارات حميد جابر المركز الثالث ومعه السوري وسام دكاك، لينال كل منهما الميدالية البرونزية.

وأحرز العراقي علي جليل الميدالية الذهبية في مسابقة الـ 6 كرات للسنوكر في فئة الرجال، فيما نال القطري علي العبيدلي الميدالية الفضية بعد حلوله ثانياً، ثم جاء لاعب الإمارات خالد الكمالي والإيراني ميلاد فاتح في المركز الثالث ونال كل منهما الميدالية البرونزية.

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