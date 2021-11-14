شرطة دبي تنظم فعالية «مشي القادة» دعماً لـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في إطار مشاركتها في تحدي دبي للياقة، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في قطاع شؤون البحث الجنائي، فعالية «مشي القادة»، في ممشى الممزر، بمشاركة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والإدارات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من موظفي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إضافة إلى موظفي مراكز الشرطة.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أم في أي مواقع مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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