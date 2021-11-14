كيفين يهدي "فيكتوري" اللقب العالمي للمرة الثالثة

المصدر: وام

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حقق المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر نجم فريق فيكتوري لقبا عالميا جديدا بعد نجاحه في الفوز بصدارة الترتيب العام لمنافسات "واقف جي بي 1" ضمن بطولة العالم للدراجات المائية 2021 التي إختتمت أمس في دولة الكويت.

وقدم كيفين ملحمة جديدة معززا رصيد فريق فيكتوري من البطولات العالمية في هذه الفئة "واقف جي بي 1" إلى ثلاثة ألقاب بعد فوزه ببطولتي عامي 2018 و2019 ليضيف اللقب الثالث هذا العام 2021 بينما رفع رصيده الشخصي إلى 4 بطولات عالمية حيث فاز باللقب من قبل عام 2015.

ونجح قائد دراجة فيكتوري رقم 90 في تحقيق هدفه المطلوب من خلال مشاركته في منافسات جائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021- التي جرت نهاية الأسبوع في السالمية ليحل ثانيا خلف منافسه الاسباني ناتشو ارميلايس ويضمن صدارة الترتيب العام ومن ثم التتويج باللقب الأهم.

وأضاف كيفين 69 نقطة جديدة الى رصيده بعد نهاية سباق الكويت ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 144 نقطة ليفوز في النهاية باللقب العالمي الكبير لفئة واقف جي بي 1 متوجا مجهود فريق فيكتوري والطاقم الإداري والفني بإنجاز جديد يعزز من مكانة الفريق العالمية والتي رسمها منذ البدايات في الرياضات البحرية بمختلف أنواعها.

ووجه كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري 90 والمتوج باللقب العالمي في 2021 شكره الجزيل إلى مجلس ادارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري على الدعم والرعاية مشيرا إلى سعادته العميقة بالانتماء الى الفريق العريق والذي وفر له كل سبل النجاح كرياضي محترف مما سهل الطريق لمواصلة الإنجازات وصنع التاريخ في أقوي فئات بطولة العالم للدراجات المائية.

وأكد كيفين أن الإنجاز الجديد يعني له الكثير مبينا أنه شخص محظوظ للغاية ليكون ضمن كوكبة فريق فيكتوري منوها إلى أن الظروف والأجواء مع هذا الفريق تدفع كل رياضي لتقديم أفضل النتائج مشيرا إلى سعادته الكبيرة بالدفاع عن ألوان فريق الفيكتوري ومتطلعا للمزيد من الإنجازات مستقبلا.

من جانب آخر أضاف بطلنا سلمان يونس العوضي إنجازا جديدا إلى فريق الفيكتوري في مشاركته العالمية بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم لسباق "سلالم" الليلي والذي أقيم ضمن فعاليات جائزة الكويت الكبرى حيث تأهل بطلنا إلى النهائي أمام بطل المنافسة الفرنسي مايكل بوريت.

وعلى صعيد مشاركته في منافسات فئة "واقف جي بي 1" ضمن فعاليات بطولة العالم للدراجات المائية 2021 حل بطلنا سلمان يونس العوضي في المركز الثامن للترتيب العام بعدما جمع 68 نقطة من جولتي إيطاليا والكويت.

واحتل سلمان يونس العوضي المركز العاشر في منافسات جائزة الكويت الكبرى ليجمع 32 نقطة من المراحل الثلاث حيث عاند الحظ كثيرا بطلنا في هذه الجولة والتي حفلت بالكثير من المتغيرات على مدار ثلاثة أيام بسبب حالة البحر في الكويت.

وجاء ترتيب بطولة العالم-واقف: الأول كيفين رايتيرر 144 نقطة والثاني ناتشو ارميلايس 139 نقطة والثالث اندرياس كيلير 91 نقطة.

أما نتائج جولة الكويت "واقف" فجاءت كالتالي الأول ناتشو ارميلايس 72 نقطة والثاني كيفين رايتيرر 69 نقطة والثالث مايكل بوريت 52 نقطة.

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