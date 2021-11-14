23 مشاركاً في «سباق رحلة الهجن التراثية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، السباق التمهيدي الأول للمشاركين الأجانب في رحلة الهجن، بمشاركة 23 متنافساً من الجنسين من 17 دولة مختلفة، خاضوا سباقاً لمسافة 1.2 كلم في مضمار المرموم بنادي دبي للهجن. وحققت الصينية زياوزي هو المركز الأول، بزمن 1.56.18 دقيقة.

وقام عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الحاصلات على المراكز الأولى، وعبر عن سعادته بارتفاع أعداد المشاركين وتنوع الجنسيات في هذه النسخة من رحلة الهجن، وسعيهم لتعلم المهارات بالشكل الصحيح والدقيق، وتخطى الحدث إطار المنافسة الرياضية التراثية، ليتحول إلى ملتقى اجتماعي فريد من نوعه .

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