«كاراتيه الإمارات».. حلم الميدالية الأولى في «مونديال العالم»

المصدر: دبي-علي شدهان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر الجاري النسخة 25 لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات. ويطمح لاعبو ولاعبات «كاراتيه الإمارات»، إلى تحقيق حلم معانقة الميدالية الأولى في تاريخ مشاركات اللعبة في المونديال، خلال البطولة التي تقام بضيافة الإمارات في مجمع حمدان بن محمد الرياضي وبإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وبمشاركة أكثر من 957 لاعباً ولاعبة يمثلون 117 دولة من مختلف قارات العالم.

ويمثل «كاراتيه الإمارات» في «مونديال العالم» في دبي، 11 لاعباً ولاعبة، هم سليمان الملا «فوق 80 كغم»، وأحمد سالم «تحت 67 كغم» في «فردي رجال الكوميتيه»، ومروان المازمي وخليفة العبار وأمين العوضي «جماعي الكاتا»، وهدى أحمد وسلامة جاسم وحميدة حاجي «جماعي سيدات الكاتا»، وحوراء محمد «تحت 50 كغم، وفاطمة سالم»68 كغم«، واليازية خالد»55 كغم، في «جماعي سيدات الكوميتيه»، على أن يلعب مروان المازمي في «فردي رجال الكاتا»، وحوراء محمد في «فردي سيدات الكوميتيه»، وحميدة حاجي في «فردي سيدات الكاتا».

هدف

ويواصل نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات»، الاستعداد الجاد للحظة انطلاق المنافسات في «مونديال العالم» في دبي، بهدف تحقيق إنجاز تاريخي رغم صعوبة المهمة، لقوة المشاركين الذين يعدون من صفوة نجوم ونجمات الكاراتيه في العالم، إلا أن ذلك لا يسد باب الأحلام المشروعة أمام لاعبي ولاعبات الإمارات، خصوصاً وأن الحدث يقام بضيافة الإمارات، وهذا ما تشير إليه أمينة الدشتي مشرفة منتخب سيدات الإمارات للكاراتيه، بقولها مشاركتنا في «مونديال العالم»، لن تكون مجرد مشاركة شكلية رغم فارق الخبرة الذي يفصلنا عن المنافسين الآخرين، نسعى إلى أن تكون لنا بصمة في النسخة 25 بالسعي الجاد لحصد ميداليات عالمية لأول مرة في «المونديال».

التحضير للبطولة

وأضافت الدشتي: التحضيرات للبطولة بدأت في يناير الماضي، وتضمنت مشاركات مكثفة في كل من روسيا ومصر وفرنسا، حيث ضمت القائمة، أحمد سالم وحوراء محمد وسليمان الملا وفاطمة سالم ومروان المازمي، ثم أقيم معسكر خارجي في كازاخستان لمدة 10 أيام خلال رمضان، تلاه معسكر آخر في تركيا للاعب «الكاتا» مروان المازمي استغرق شهراً، ثم معسكر داخلي للاعبات «الكاتا»، هدى أحمد وسلامة جاسم وحميدة الدشتي، إضافة إلى مواصلة التدريبات في نادي الوصل بقيادة طاقم فني مميز، يتألف من، نادر إبراهيم «كاتا»، ووحيد حسيني «كوميتيه»، ومدرب اللياقة البدنية ناصر حسيني.

تكريم

يقيم الاتحاد العربي للكاراتيه في الخامسة من مساء اليوم بفندق موفمبيك جراند دبي، مقر إقامة الوفود المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه بدبي، حفل تكريم الأبطال العرب الذين حققوا إنجازات مشرفة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويتضمن الحفل، تكريم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، إضافة إلى تكريم رؤساء الاتحادات العربية التي حقق أبطالها تلك الإنجازات، إلى جانب المدربين والحكام الدوليين، وأعضاء المكتب التنفيذي العربي في الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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