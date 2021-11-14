لطيفة بنت حمدان بن راشد تسلّم لاعبات الشعفار جميرا عضوية «زعبيل»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات بتسليم عضوية نادي زعبيل للسيدات للاعبات فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، ضمن اتفاقية الرعاية التي أبرمها النادي مع الفريق ،وستستفيد اللاعبات من مرافق النادي وكل التسهيلات والامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها،جاء ذلك خلال استقبال الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم للاعبات الفريق ، بمقر النادي، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس الفريق، وشيماء عبيد المدير العام للنادي ونورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق بالاتحاد الآسيوي ومديرة التسويق للفريق، ودي أميغو مستشاررئيس الاتحاد الآسيوي.

وأشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بإطلاق فريق نسائي متخصص دعما لرياضة المرأة ، واستقطابه مجموعة من اللاعبات الهواة المميزات، وقالت: يتشرف نادي زعبيل باحتضان لاعبات الفريق ، وتقديم كل الدعم لهنّ لتطوير مستوياتهنّ لأن رعاية ودعم اللاعبات يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للارتقاء برياضة المرأة.

وأكدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أن النادي يعمل وفق خطة طموحة تتضمن مبادرات عدة ليوفر للمرأة بيئة جاذبة لممارسة الرياضة وقالت : يسعدنا التعاون مع فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية لإطلاق برامج مشتركة وتقديم دعمنا للاعبات ونثمن جهود اللاعبات للتوفيق بين واجباتهنّ (في المنزل والعمل) والرياضة.

وثمن أسامة الشعفار دعم الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، لرياضة المرأة ورعايتها للعديد من البرامج والمبادرات للارتقاء بهذه الرياضة التي تحظى بمكانة مميزة في الدولة

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