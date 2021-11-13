"بولينغ الإمارات" إلى ثاني مراحل "مونديال العالم"

المصدر: دبي-علي شدهان

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واصل نجوم "بولينغ الإمارات"، خطواتهم الواثقة في منافسات بطولة العالم، المتواصلة في مركز دبي الدولي للبولينغ خلال الفترة من 6 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات، وبدعم مجلس دبي الرياضي، بالوصول إلى ثاني مراحل "مونديال العالم" في فئة الفرق.

10 اشواط

وجاء تأهل منتخب الإمارات للبولينغ إلى المرحلة الثانية من "مونديال العالم" بدبي، بعد اجتياز المرحلة الأولى، وبلوغ المرحلة الثانية مع 16 منتخبا حققت اعلى رصيد في اشواط اللعب الـ 10 لكل منتخب في الدور الأول الذي ضم 32 منتخبا، إلى جانب منتخب الإمارات الذي تألف من الرباعي، سلطان القبيسي ومحمد درويش ومحمد الزرعوني ومحمد النعيمي.

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