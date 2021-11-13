حمدان بن محمد يقود فريق " F3 " في الألعاب الحكومية 2021

المصدر: البيان

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بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كشفت اللجنة المنظمة لـ "الألعاب الحكومية 2021"، عن مشاركة فريق "F3"، ضمن فئة "الألعاب المجتمعية"، وذلك بهدف تعزيز زخم مشاركة أفراد المُجتمع من مختلف المستويات البدنية والرياضية في البطولة وتحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وإرساء الرياضة كدعامة أساسية لتعزيز الرفاهية والسعادة والطاقة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

وتدمج تحديات الألعاب الحكومية بين القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي لضمان تحقيق أكبر قدر من الحماس والمنافسة بين الفرق المشاركة،هذا وتأهّل 35 فريقاً لخوض منافسات تحدي الألعاب المجتمعية ضمن بطولة الألعاب الحكومية 2021، وذلك خلال تصفيات الفرق التي تم تنظيمها في "أبراج سنترال بارك" في مركز دبي المالي العالمي بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وستخوض الفرق المشاركة بفئتي "الجهات الحكومية" و"الألعاب المجتمعية" في الدورة الثالثة من الألعاب الحكومية 2021 والتي تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و"ماي ووش" كراعٍ رسمي للألعاب، تحديات فريدة وسط أجواء رياضية ليكونوا جزءاً من المنافسات المصمّمة خصيصاً لتعزيز وبث الروح الإيجابية والعمل الجماعي والتناغم المجتمعي، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل.

ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل حول بطولة الألعاب الحكومية 2021 من خلال متابعة حسابات البطولة عبر منصات التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتويتر وفيسبوك (@GovGames)، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني: www.govgames.ae



جدير بالذكر أن العاب الحكومية تهدف لنشر رسالة وأهداف الألعاب الحكومية والرامية إلى تحفيز فرق العمل على التحلي بروح الفريق الواحد وتعزيز العمل الجماعي والعزيمة والإصرار على تخطي العقبات وتحقيق الإنجازات التي تليق بالمكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على الساحة الدولية.

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