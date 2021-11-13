إكسبو 2020 دبي يحتضن نهائيات بطولة السوبر العالمية للبولينغ

المصدر: وام

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توج السويدي جيمس بلوميجرين بلقب فئة فردي الرجال والسنغافورية شاينا نج بلقب فئة فردي السيدات في بطولة السوبر العالمية للبولينغ التي تقام حاليا بمقر إكسبو دبي 2020 ضمن بطولة العالم للبولينغ والتي تنظم بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولينغ والاتحاد الدولي للبولينغ.

وفاز بلوميجرين بالمركز الأول بعد تغلبه على اللاعب الفنلندي توماس كايهكو بنتيجة 238 – 185 في حين حصل كل من الإيطالي نيكولا بونجوليني والكوري جي جيون على الميدالية البرونزية لوصولهما إلى الدور نصف النهائي.

و جاء تتويج السنغافورية شاينا نج بلقب فردي السيدات بعد فوزها على مواطنتها شيري تان التي حلت في المركز الثاني بنتيجة 236 - 206، وحصلت كل من الكندية سارة كلاسين، والغواتيمالية صوفيا رودريغيز على الميدالية البرونزية.

و شارك في منافسات فئة الفردي 133 رجلا و92 امرأة في بطولة العالم السوبر والتي شملت 10 مباريات على مدار يومين - خمس يوم السبت ومثلها يوم الاثنين - بعدها تم تقسيم اللاعبين المتقدمين إلى أربع مجموعات بكل منها ثمانية متنافسين جميعهم لعبوا سبع مباريات.

وتقام في الساعة 6:00 مساء غد الأحد نهائيات منافسات فئة الثلاثي في بطولة السوبر العالمية للرجال والسيدات فيما تقام نهائيات فئة الفرق رجال والفرق سيدات وفئة الفرق المختلطة في الساعة 5:00 مساء يوم الاثنين على أن تجري جميع المنافسات النهائية للبطولات في مركز الرياضة واللياقة في إكسبو دبي 2020 حيث تم إعداد صالة بولينغ خصيصا لمنافسات بطولات العالم للبولينغ.

وتأتي بطولة السوبر العالمية ضمن ثلاث بطولات عالم تستضيفها دبي حاليا وتستمر منافساتها حتى يوم 26 نوفمبر الجاري و تتضمن بطولة السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم للبولينغ لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم لأساتذة البولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 عام.

و يشارك في بطولات العالم الثلاث 512 لاعبا من مختلف الجنسيات والأعمار من بينهم 247 لاعبا و لاعبة في بطولة العالم للرجال والسيدات من 46 دولة من مختلف قارات العالم، و48 لاعبا من أصحاب الهمم في بطولة البارا بولينغ".

وتشهد بطولة العالم للبولينغ منذ إطلاقها في عام 1926 تطورات وتحديثات مستمرة وتعد الأكبر والأحدث على الإطلاق وتمثل رؤية جديدة من خلال إضافة فئات جديدة فيها ويتنافس فيها نخبة أبطال العالم في اللعبة فيما يشارك أصحاب الهمم لأول مرة في العالم بها.

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