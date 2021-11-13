«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تدعم المؤتمر الرياضي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون دعمها للمؤتمر الدولي الأول «الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع»، والذي تنظمه جمعية الاجتماعيين من 21 إلى 23 الشهر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جاء ذلك لدى استقبال عتيق محمد ممثل الهيئة ومدير البرامج بقناة الشارقة الرياضية لوفد جمعية الاجتماعيين الذي ضم الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر والزميل المخرج حسين إبراهيم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية>

وأشاد عتيق بمبادرة الجمعية وتصديها للسلوكيات المعادية للمجتمع من خلال هذا المؤتمر الدولي الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة وبدعم عربي ودولي، لافتاً إلى أن المسؤولين بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حريصون على إبراز هذا الحدث الدولي الكبير وتغطيته بصورة شاملة ومشرّفة وبما يوازي أهميته، متمنياً كل النجاح والتوفيق للجهة المنظمة.

وبدوره طلب الدكتور جاسم ميرزا نقل تحيات مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين واللجنة المنظمة إلى المسؤولين بالهيئة وتأكيده على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة وتواجدها في كل الأحداث الرياضية والاجتماعية وتواصلها مع الجمهور محلياً وخارجياً في طرح القضايا المهمة التي تهم كل أطياف المجتمع، مؤكداً أن هذه القناة الوطنية ستساهم بنجاح المؤتمر وإيصال أهدافه للمعنيين بالأمر من أجل تصحيح السلوكيات المعادية والوصول إلى مجتمع سليم.

من جهة أخرى أعلن الدكتور جاسم ميرزا أن اللجنة المنظمة سوف تعقد مؤتمراً صحافياً الساعة الحادية عشرة صباح الاثنين بقصر الثقافة بالشارقة لشرح أهداف المؤتمر والإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة به.

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