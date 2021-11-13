نجاح لافت لبطولة الفجيرة للصيد بقوارب «الكاياك»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية نظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بطولة الفجيرة للصيد بقوارب «الكاياك» 2021 بمشاركة 70 متسابقاً، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي البحري، وجاءت البطولة في إطار سلسلة الفعاليات والسباقات البحرية التي ينظمها النادي ضمن الاحتفالات برياضة الإمارات ومرور 50 عاماً.

وجاءت النتائج على النحو التالي ضمن فئة الشباب والناشئين

نال الباكستاني سيف حمزة شيخ «15 سنة» المركز الأول، يليه الفلبيني رافائيل رولاندو «14 سنة» ومواطنه جوليان مارتين ثالثاً، وفي فئة النساء نال المركزين الأول والثاني الفلبينيتان ايرين بو وشيلا فلورنس فيما ظفرت الأسترالية– سحر زرعي بالمركز الثالث.

وفي مسابقة «اثقل سمكة» نال الهندي أشار الدين بولاريل المركز الأول يليه الفلبيني جلين مارفين ثانياً ومواطنه بويوت بالون في المركز الثالث، وسيطر ثلاثة متسابقين على جوائز أطول سمكة وهم بولاريس سينورس الفار جيتانو ولويس ناستا.

وفي فئة «كاياك» المحركات الكهربائية انتزع البريطاني جون وليام كولس المركز الأول يليه حمزة جمال من باكستان وعمران النعيمي من الإمارات ثالثاً.

وهنأ أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الفائزين مشيراً إلى أن البطولة شارك فيها أكثر من 70 لاعباً ولاعبة، و تم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «فيروس» كورونا، وألمح إلى أن الجوائز والألقاب ذهبت لمن يستحقها وحظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق في البطولات المقبلة.

ووجه إبراهيم الشكر للشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي لحضوره اليوم الختامي وتتويجه الأبطال لافتاً إلى أن نادي الفجيرة البحري برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي وفر كل السبل الكفيلة لإنجاح الحدث الثاني على التوالي في الموسم البحري الذي انطلق قبل أيام.

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