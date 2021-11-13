70 لاعباً ولاعبة يشاركون في "دولية فزاع" للبوتشيا

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن 70 لاعبا ولاعبة في التاسعة من صباح الغد بصالة نادي شباب الأهلي دبي "القصيص" النسخة السابعة من بطولة البوتشيا "آسيا وأوقيانوسيا" آخر بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2021.

وتضم قائمة منتخبنا في الحدث 9 لاعبين هم رئيسة الفلاسي، وأحمد الجزيري، وخالد المراشدة، وعمر الفلاسي، وصالح العليلي، ووليد الحمادي، وبدر الشامسي، وأحمد الشامسي، وميثاء الحميري ويشاركون في فئات الفردي والزوجي والفرق.

وتوجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالشكر إلى راعي الحدث سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومجلس دبي الرياضي، والمتطوعين وفرق العمل المختلفة وشركاء النجاح في "دولية فزاع" لعام 2021 لما ساهموا به في مواجهة التحديات الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا، واصفاً نسخة دبي للبوتشيا بأنها مسك ختام موسم صعب أبهرت فيه دبي العالم بتنظيم سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2021، مؤكدا أن الصعوبات لن تثنيها عن التطور والإبداع في كل المجالات لتتزامن نسخة البوتشيا مع عام الخمسين وإكسبو دبي 2020 الحدث الأضخم والأهم والأهم في العالم.

وقال: "إن هذا النجاح يمنحنا مزيدا من القوة، ورغبة أكبر من أجل المثابرة والاستعداد لبطولات 2022، والتي نسعى خلالها لتحقيق المزيد من التميز باستضافة الأحداث المهمة ومنها بطولة العالم للقوس والسهم في موسم 2022، والتي ستقام في فبراير المقبل، وبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 16 نوفمبر، وهذا مبعث فخر لنا في ثقة العالم بقدراتنا التنظيمية والترويجية التي اكتسبناها من تنظيم بطولات فزاع خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "بطولات فزاع ظلت تمثل محرك التطوير في رياضة "أصحاب الهمم" على جميع الأصعدة الفنية والإدارية والطبية، حيث كانت لها انعكاساتها المهمة لدى الاتحادات العالمية المعنية لتواصل دبي مسيرتها الكبيرة في تنظيم البطولات العالمية المختلفة".

من ناحيته ثمن ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم، ومتابعة سموه وتوجيهاته بإقامة بطولة البوتشيا التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية كونها محطة مؤهلة لبطولة العالم 2022، موجها الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته الدائمة لكل تفاصيل بطولات فزاع من أجل توفير عوامل النجاح لها.

وقال: "إن البوتشيا تشارك فيها أصعب أنواع الإعاقات الحركية والشلل الدماغي، مما يعزز من قيمة مثل هذه المشاركات من أبطال "أصحاب الهمم" خصوصا أن التحدي الكبير يتمثل في التنقل على الكراسي الكهربائية كبيرة الحجم، وعدد المرافقين، حيث إن اختيار دبي كمحطة مهمة مؤهلة لبطولة العالم 2022 لم يأت من فراغ".

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