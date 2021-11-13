"أبوظبي" تهدي اليابانية هاشيموتو لقب "آسيا والمحيط الهادئ" لجولف السيدات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت اليابانية ميزوكي هاشيموتو "19 عاماً"، بلقب النسخة الثالثة في بطولة "آسيا والمحيط الهادئ" لجولف السيدات، برصيد 16 ضربة تحت المعدل ، في المنافسات التي أسدل الستار عنها أمس بنادي أبوظبي للجولف.

ونجحت اليابانية في اليوم الختامي، في إنهاء مسلك ملعب نادي أبوظبي، بـ 68 ضربة، وقادتها لانتزاع المركز الأول والفوز بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل، بفارق الضربة عن كل من التايلانديتين كان بونابودي و ناثاكريتا فونجتافيلاب، والاسترالية كيلسي بينتي اللواتئي تشاركن المركز الثاني.

كما شهدت منافسات اليوم الختامي، تألق الشابة الهندية ناتاليا جويتا المقيمة في دبي ومثلت الإمارات في البطولة، إنهاء المنافسات برصيد ستة ضربات تحت المعدل.

وعقب انتهاء المنافسات، توجه سعادة تيمور حسين أمين رئيس الاتحاد الأسيوي للجولف، وسعادة عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد الامارات للجولف الأمين العام للاتحاد العربي، واللواء - م - وعبد الله الهاشمي عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة لتتويج المصنفة 121 عالمياً اليابانية ميزوكي هاشيموتو بكأس بالنسخة الثالثة، لتصبح هاشيموتو ثاني اللاعبات اليابانيات اللواتي ينجحن في حصد اللقب، بعد أن ذهب لقب النسخة الثانية في 2019 لمواطنتها يوكا ياسودا، خصوصاً أن البطولة لم تقم العام الماضي جراء القيود التي فرضت في غالبية دول القارة الصفراء على أثر تداعيات جائحة "كورونا"، مع العلم أن لقب النسخة الأولى في 2018 ذهب لصالح التايلاندية أثايا ثيتيكول.

وأعربت هاشيموتو عن سعادتها بانتزاع اللقب الأهم في مسيرتها، وقالت " فخورة بالإنجاز الذي حققته رغم صعوبة المنافسات بتواجد نخبة لاعبات آسيا والمحيط الهادئ، خاصةً في اليوم الأخير الذي نجحت خلاله في الحفاظ على تركيزي والابتعاد عن الأخطاء المؤثرة، والانتظار حتى الحفر الأخيرة لتسجيل الفوز".

وأضافت " مع بداية البطولة، لم يجل بخاطري أنني سأتمكن من الفوز وتحقيق حلمي بالانضمام إلى قائمة اللاعبات المتوجات، والارتقاء بمسيرتي إلى مستويات أعلى، خصوصاً أن الفوز في بطولة أبوظبي، يفتح الباب أمامي بالمشاركة والتأهل في بطولات عالمية كبرى في 2022، بحجم بطولة "AIG" المفتوحة في بريطانيا، و"أمونديا إيفيان" إحدى البطولات الخمس الكبرى لجولف السيدات في العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة "أوغوستا الوطنية للهواة" التي تجري سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز