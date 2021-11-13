برعاية محمد بن زايد.. بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غدا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق غدا 14 نوفمبر فعاليات النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 19 نوفمبر.

وتشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إقبالا كبيرا من نجوم العالم ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة، حيث أغلق باب التسجيل قبل موعده، بعد وصول العدد الإجمالي للمشاركين إلى 4,000 لاعبا ولاعبة من أكثر من 90 دولة حول العالم، ما يعكس الأهمية التي تحظى بها البطولة على المستوى الدولي.

ويأتي تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعد يومين فقط على ختام بطولة العالم للجوجيتسو التي استضافتها أبوظبي وشهدت مشاركة أكثر من 2,000 لاعبا ولاعبة من 65 دولة حول العالم، في مؤشر يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي على خارطة الرياضة العالمية، حيث باتت العاصمة الإماراتية محط أنظار عشاق الجوجيتسو باعتبارها العاصمة العالمية للعبة.

وفي تعليقه على انطلاق البطولة توجه سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي للجوجيتسو بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكدا أن مسيرة الإنجاز المشرفة التي سجلتها هذه الرياضة ، ما هي إلا ثمرة للدعم الكبير للقيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية الرياضة وقيمها وشجعت مختلف أبناء الوطن للوقوف خلفها.

وعبر الهاشمي عن سعادته لاستقبال نجوم العالم المشاركين في البطولة، مؤكدا حرص الاتحاد على توفير تجربة رياضية استثنائية تليق بحضور أبوظبي العالمي، وتلبي تطلعات الأبطال والمشجعين. وقال: "بعد 13 عاما على انطلاقة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أصبحت هذه الفعالية مهرجانا عالميا نفخر بتنظيمه كل عام لنرحب بأبطال العالم في العاصمة أبوظبي التي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية وأكبر مطور لهذه الرياضة باعتراف الجميع.

وقال " في كل نسخة جديدة نحرص على تسجيل انجازات جديدة تحظى بإشادة عالمية واسعة النطاق، وتتجاوز كل الآمال والتطلعات. وفي النسخة الثالثة عشر للبطولة، سنشهد منافسات غير مسبوقة نظرا للإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، والتي تأتي بتوقيت مثالي بعد ختام بطولة العالم للجوجيتسو المختتمة يوم الخميس الماضي في أبوظبي، لتكون أبوظبي المدينة الوحيدة في العالم التي تتمكن من استضافة أضخم فعاليتي جوجيتسو خلال شهر واحد، بما يرسخ مكانتها كموطن عالمي للعبة على ضوء قدراتها التنظيمية العالية وبنيتها التحتية العالمية السمات".

من جانب آخر، أعرب سعادة الهاشمي عن ثقة الاتحاد وجمهور الإمارات بقدرات أبطال الامارات في تحقيق انجازات مشرفة في البطولة، واعتلاء منصة التتويج، وقال " شهدنا على مدى الأيام الماضية الأداء البطولي لأبناء وبنات الإمارات من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على بساط بطولة العالم للجوجيتسو، وحققوا رقما قياسيا من الميداليات الملونة، مؤكدين لجمهورهم بأنهم أهلا للثقة، ونحن على يقين بأنهم سيواصلون هذا الإنجاز في البطولة الأغلى على القلوب، إذ يدخل لاعبو الإمارات بساط البطولة بخبرات ومهارات مميزة، اكتسبوها وصقلوها خلال المشاركة في الفعاليات المتعاقبة محليا ودوليا خلال الفترة الأخيرة، ومن منطلق الحرص على تقديم الجديد في كل بطولة فسوف تشهد هذه النسخة التوسع في تطبيق منظومة القوانين المستحدثة التي تتضمن اللجوء إلى الدقيقة الاضافية الذهبية لحسم التعادل، وتحويل الأفضليات إلى نقاط، وإذا استمر التعادل قائما في كل شيء سيتم اعتبار الحاصل على آخر نقطة هو الفائز، وكل هذه التحديثات تستهدف التخلص تماما من اللعب السلبي، وقد تم تطبيقها على بعض الفئات في النسخة الأخيرة في شهر أبريل الماضي، وعلى مدار العامين الماضيين في جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو وأثبتت فعاليتها، ورفعت من معدلات المتعة والاثارة في النزالات ".

ووسط الإقبال الكبير للاعبين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في البطولة، قامت اللجنة المنظمة بزيادة عدد الأبسطة المخصصة للنزالات في جميع أيام البطولة لتمكين أكبر عدد ممكن من اللاعبين من المنافسة والفوز بالجوائز الضخمة التي تقدمها للفائزين، والتي تصل قيمتها هذا العام إلى نحو ثلاثة ملايين درهم إماراتي.

وأكد نجوم الإمارات المشاركون في البطولة تصميمهم على إسعاد جمهورهم، خاصة وأنهم سيدخلون بساط المنافسة وسط حضور جماهيري في جوجيتسو أرينا، الأمر الذي يمثل عامل دعم معنوي كبير لهم خلال نزالاتهم أمام أقوى نجوم العالم.

من جانبه أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي الحرص على العمل التكاملي مع كافة المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز سمعة الإمارات، والحفاظ على مكانتها المتميزة إقليميا وعالميا برؤية قيادتها الرشيدة ودعمها اللامحدود، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في سبيل تحقيق ذلك.

وقال " حريصون على المشاركة الفاعلة في كافة البطولات الرياضية الوطنية والإقليمية والعالمية، ضمن استراتيجية التعاون القائمة مع الشركاء من الاتحادات الرياضية في الدولة لتعزيز إنجازات دولة الإمارات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وتقديم فعاليات رياضية متميزة تحقق أهدافها الاستراتيجية".

وأضاف " نحن سعداء بدعم ومشاركة اتحاد الإمارات للجوجيستو في هذه التظاهرة العالمية الكبرى، أضخم وأبرز الفعاليات على أجندة الجوجيتسو العالمية، في صالة جوجيتسو أرينا، وحريصون على المساهمة في إنجاح هذه البطولة كغيرها من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها الإمارات".

وأشار إلى أن الجوجيستو رياضة نبيلة وتعزز من قدرات ومهارات الأشخاص على صعيد اللياقة البدنية والجسدية والنفسية ، كما أنها من الهوايات المحببة والمفيدة للنشء والتي تشغل أوقات فراغهم في ممارسة نشاطات تعزز السلوكيات الإيجابية والممارسات المفيدة للمجتمع ، ومتمنيا التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة ترتقي لطموحات الجميع وتعزز نجاحات الإمارات في استضافة أهم المحافل الرياضية الدولية.

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي " سعداء بدعم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2021 التي تحتضنها العاصمة الإماراتية بمشاركة آلاف اللاعبين والفرق من كافة أنحاء العالم. وتؤكد استضافة هذه البطولة الدولية المرموقة المكانة الرائدة التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة مفضلة لأكبر الأحداث الرياضية، وتعكس أيضا مرونة الإمارة وقدرتها على احتضان أنشطة وفعاليات عالمية المستوى في أجواء آمنة تضمن صحة وسلامة الجميع.

نرحب باللاعبين والمشجعين ونتمنى لهم الاستمتاع بالأجواء الرائعة، والتجارب الاستثنائية المتنوعة في أبوظبي".

من جانبه أكد الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي للعلميات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، حرص "صحة" على تقديم خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية عالية الجودة، للمشاركين في البطولات الرياضية، خاصة بطولات الجوجيستو ومن أهمها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، كونها من الرياضات التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، والتي لها تأثير ايجابي كبير على الفرد والمجتمع، بالإضافة لأهميتها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية.

وقال إن شركة "صحة" تعد مزود الخدمات الطبية الرسمي للعديد من البطولات والمهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، إذ تعد "صحة" من أكبر مزودي الرعاية الصحية في المنطقة، ومن البطولات المهمة التي تستضيفها دولة الإمارات، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2021، والتي تحرص شركة "صحة" على توفير الرعاية الصحية عالمية المستوى للمشاركين فيها.

وأضاف أن شركة "صحة" أقامت في موقع الحدث عيادة مجهزة بالكوادر الطبية والفنية والمستلزمات الطبية، من المواد الاستهلاكية والأدوية والمعدات الطبية، وطبيبين ومعالجين فيزيائيين، وفنيين وإداريين إلى جانب سيارتي اسعاف للحالات الطارئة، لنقل المرضى إلى مرافق "صحة" إذا اقتضى الأمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز