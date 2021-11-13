وضع حجر الأساس للمركز المتكامل لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات

المصدر: البيان

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احتفل نادي أبوظبي للدراجات اليوم بوضع حجر الأساس وتدشين الأعمال الإنشائية للمركز المتكامل لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، أحدث الوجهات الرياضية والسياحية والترفيهية والتخييم في أبوظبي وذلك بالتعاون مع "مدن العقارية" القائمة على تطوير الحديريات، وبرعاية مجموعة G42 المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وحضر الحفل كل من سعادة مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وخالد بن شيبان نائب رئيس مجلس الإدارة، و د. عارف الحمادي عضو مجلس الإدارة، وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي، والرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية" السيد بيل أوريغان، وتم تقديم شركة G42 بحضور سعادة منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة G42 كراعي استراتيجي وشريك رسمي للمركز المتكامل.

وتأتي خطوة إنشاء المركز المتكامل لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى توسيع نطاق نشر هذه الرياضة في أبوظبي واستقطاب المهتمين بها من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير الاحتياجات المطلوبة لممارستها في ظروف آمنة.

وسيتم إنشاء المركز المتكامل الجديد وفق أحدث المعايير العالمية في مجال رياضة الدراجات الهوائية، وتزويده بجميع المرافق مثل ركوب الدراجات الذكية في الأماكن المغلقة، وتأجير الدراجات، وتخزينها، وقاعة للأطعمة والمشروبات، ومنافذ البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى ساحة لفعاليات ركوب الدراجات، والتي تخدم شريحة كبيرة من الدراجين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وسيكون هذا المركز أيضًا بمثابة منطقة ركوب الدراجات الرئيسية في جزيرة الحديريات، مما يشجع أفراد المجتمع على ركوب الدراجات من أجل صحة أفضل.

وأكد سعادة مطر سهيل اليبهوني سعي النادي إلى التفاعل مع محبي رياضة الدراجات الهوائية والوصول إليهم ومساندتهم بكل ما هو متوفر من إمكانيات فنية ولوجستية، وجذب المواهب والمتميزين مع تقديم التدريب والدعم اللازمين لإتقان واحتراف هذه الرياضة.

وأضاف أن رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المدينة اكتسبت زخماً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث تم اختيار أبوظبي مدينة الدراجات الهوائية من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، الجهة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، لتصبح العاصمة أول مدينة في قارة آسيا تحصل على هذا اللقب.

ونوه إلى أن إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، منصة «بايك أبوظبي»، سيجعل العاصمة الإماراتية وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات، من خلال تمكين الترابط بين العناصر الأساسية الثلاثة المتمثلة في التنقل، والصحة والترفيه، والرياضة.

وتدعم منصة «بايك أبوظبي» خطط البنية التحتية لهذه الرياضة، وتشمل توسيع نطاق شبكة مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة من 300 كم ليصبح طولها أكثر من 1000 كم، وتطوير «أبوظبي لوب»، مسار الدراجات المتصل بطول 109 كم.

وبدوره، قال النخيرة الخييلي إن رياضة ركوب الدراجات بأبوظبي تشهد إقبالاً كبيراً، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتطوير البنية التحتية لهذه الرياضة من خلال إنشاء المضامير وفق أعلى المعايير العالمية لاستيعاب هواة ومحبي ومحترفي ركوب الدراجات الهوائية، والوصول إلى أكبر شريحة من الناس وتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة كأسلوب حياة صحي في أجواء آمنة تحافظ على سلامتهم.

من جانبه، وجه بيل أوريغان الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية" الشكر لإدارة نادي أبوظبي للدراجات على اختيارهم لمارفيستا الحديريات في جزيرة الحديريات لتحتضن المبنى الجديد للمركز المتكامل للنادي، واعتبر هذا تقديرا للجهد الذي تبذله مدن العقارية كجهة مطورة لجزيرة الحديريات ويدعم من أهدافها في عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية والفعاليات والمناسبات الدولية في الحديريات، وأشار أن مدن العقارية تعمل على تطوير وجهات ترفيهية ورياضية وسياحية متجدّدة تنسجم مع أهداف خطة أبوظبي المستقبلية لتكون الوجهة المفضلة لدى السياح والقاطنين فيها على حد سواء.

من جهته، أفاد سعادة منصور المنصوري بأن خطة الرعاية للمركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات تتكامل مع أحد أهم أهداف مجموعة G42 والتي تصب في توفير بيئة صحية مرفهة، وأشار أن المجموعة تعتني برياضة ركوب الدراجات حيث قدمت الرعاية "لفريق الإمارات" الفائز مرتين في سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية "طواف فرنسا"، مؤكداً أن التزام المجموعة بدعم الرياضة وخاصة رياضة ركوب الدراجات الهوائية نابع من حرص القائمين عليها على تشجيع المجتمع المحلي على اتخاذ أسلوب حياة صحي وإضافة لدعم محبي هذه الرياضة وتحقيق ما تهدف إليه منصة "بايك أبوظبي".

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