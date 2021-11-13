21 نوفمبر آخر موعد للتسجيل في بطولة أبوظبي الخمسين جراند سلام للجودو

المصدر: وام

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واصلت اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي الخمسين جراند سلام للجودو لعام 2021، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر الحالي بصالة "جوجيتسو أرينا" اجتماعاتها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وتأتي هذه الاجتماعات برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور ناصر التميمي مدير البطولة أمين السر العام لاتحاد الإمارات، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وبمشاركة رؤساء اللجان الفرعية والجهات المساهمة.

وتم خلالها التأكيد على الجدول الزمني للبطولة وتواريخ وصول المنتخبات وحجوزات الفنادق، حيث يتواصل التسجيل للمشاركة عبر موقع الاتحاد الدولي للعبة حتى يوم 21 نوفمبر بعد أن تجاوز عدد المشاركين حتى الآن 50 دولة .. كما تم استعراض برنامج وصول الوفود اعتبارا من يوم 24 نوفمبر الحالي، وأماكن سكن رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو /IJF/ والوفود المشاركة وبرنامج تدريبات المنتخبات، بعد أن تأكد استلام صالة البطولة يوم 23 الجاري لتجهيزها وفقا لرؤية وتصور الاتحاد الدولي للجودو فيما يتعلق ببطولات الجراند سلام الكبرى التي تقام في 5 مدن عالمية هي باريس ، وطوكيو اليابانية، وباكو، وموسكو، فضلا عن أبوظبي.

وتم الحجز لأعضاء الاتحاد الدولي للجودو بفندق شانغريلا في أبوظبي، وستكون إقامة اللجان الفنية والتحكيمية والطبية الخاصة بالاتحاد الدولي بفندق بارك روتانا الذي سيشهد اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لاعتماد تعديلات مواد قانون اللعبة قبل بدء البطولة، أما الوفود المشاركة في البطولة فستكون إقامتها بفندق البطولة الرئيسي بجراند ميلينيوم الوحدة في أبو ظبي، والذي يحتضن قرعة البطولة عبر تقنية الفيديو /Draw Online / يوم 25 نوفمبر.

وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الوقائية بناء على التوجيهات الصحية للدولة وبرتوكول الاتحاد الدولي للجودو.

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