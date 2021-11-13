الأشرعة البيضاء تتنافس على شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ترسم القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً اليوم المشهد الثاني في بطولة دبي، عندما تبحر من جديد بحثاً عن الناموس والفوز بالمراكز الأولى مع آخر جولات الموسم، والمحطة الثانية والختامية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجاري.

ومن المنتظر أن يشارك في الحدث والتظاهرة الكبيرة، 83 قارباً سترفع أشرعتها البيضاء في عمق مياه الخليج العربي الزرقاء، عند عوامات خط البداية، لحظة رفع العلم الأخضر في الثانية ظهراً، إيذاناً بالانطلاقة، وسيكون خط النهاية قبالة شواطئ أم سقيم وجميرا في مسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيزات لإنجاح التظاهرة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، استمراراً للنجاح الذي انتهت عليه منافسات الجولة الأولى، ويقام السباق في أجواء مناسبة حسب المتابعة المستمرة من لجان النادي لتقارير المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح.

وكانت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي جرت الأسبوع الماضي، شهدت مشاركة 83 قارباً ، وذهب الامتياز إلى طاقم القارب« الشقي 96 »الذي ظفر بالمركز الأول ، فيما حل «أطلس 12» ثانياً، يليه «حشيم 153».

الافدم

وتعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب والمحامل التراثية المحلية على الإطلاق، وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988، وتزامن السباق مع تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية،وشهد مشاركة 19 قارباً وكان اللقب من نصيب «الملس 15».

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