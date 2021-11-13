دبي جاهزة لنهائي مونديال الكريكيت غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يخطف نهائي كأس العالم للكريكيت «T20» بين أستراليا ونيوزيلندا، الذي يقام باستاد دبي الدولي للكريكيت في السادسة مساء غدٍ، الأنظار إلى دبي.

حيث تحظى نهائيات كأس العالم بمتابعة أكثر من مليار مشاهد عبر 300 قناة في 200 دولة حول العالم، واستعدت دبي لاستضافة الحدث الكبير، وإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة دبي ونجاحها المبهر في استضافة البطولات العالمية ، وسيتم تطبيق الإجراءات الإحترازية في الإستاد الذي يتسع لحضور 25 ألف مشجع.

وتأهل منتخب نيوزيلندا إلى المباراة النهائية بفوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 167/‏‏ 5 مقابل 166/‏‏ 4 في نصف النهائي الذي أقيم باستاد زايد للكريكيت في أبوظبي، فيما تأهل منتخب أستراليا على حساب منتخب باكستان بنتيجة 177/‏‏ 5 مقابل 176/‏‏ 4 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، باستاد دبي الدولي للكريكيت بحضور أكثر من 20 ألف شخص وتابعها مئات الملايين من حول العالم.

وشارك في منافسات كأس العالم للكريكيت التي انطلقت 17 أكتوبر الماضي، 16 منتخباً من مختلف قارات العالم، هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، إيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، سريلانكا وجزر الهند الغربية.

ولعبت المنتخبات المشاركة 45 مباراة في الدورين الأول والثاني في 4 ملاعب هي الشارقة وأبوظبي ودبي ومسقط قبل أن تضمن 4 منتخبات وصولها إلى المربع الذهبي وهي أستراليا وباكستان وإنجلترا ونيوزيلندا.

واستضافت دبي 13 مباراة من منافسات البطولة، على رأسها المباراة النهائية.

وبفضل الشعبية الواسعة للعبة الكريكيت في الإمارات شهدت عملية بيع التذاكر إقبالاً كبيراً من الجاليات المقيمة في الدولة ومن عشاق الكريكيت في العالم.

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