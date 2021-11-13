صدارة يابانية تايلاندية لـ «آسيا والمحيط الهادئ لغولف السيدات»

المصدر: أبوظبي - وام

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تترقب بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لغولف السيدات الهواة، اليوم، تتويج بطلة النسخة الثالثة، في البطولة المقامة حالياً على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، وأسفرت منافسات الجولة الثالثة أمس، عن صدارة مشتركة برصيد 12 ضربة تحت المعدل لليابانية ميزوكي هاشيموتو، والتايلاندية ناثاكريتا فونجتافيلاب، بما يترجم قوة المنافسة بين اللاعبات بطموح انتزاع اللقب وواصلت الأسترالية كيسي برينيت تمسكها بالمركز الثالث، برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وأكدت اليابانية هاشيموتا تطلعها لاستمرار التألق أو الابتعاد عن الأخطاء المؤثرة، بطموح حصد اللقب أو الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها في التأهل إلى بطولات عالمية كبرى، تمثل بداية الانطلاقة نحو النجومية.

وأشاد تيمور حسين أمين رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، بروعة التنظيم وجمالية المنافسات التي يحتضنها نادي أبوظبي للغولف، واعتبر أن استضافة الإمارات الناجحة لبطولتي الرجال والسيدات في عدة أيام متتالية، تعكس الخبرة الكبيرة في احتضان البطولات العالمية. وقال: الإمارات أبهرتنا بروعة التنظيم وقوة المنافسات، ونتطلع من الإمارات لمواصلة تطوير اللعبة في واحدة من أفضل دول القارة والعالم في رياضة الغولف.

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